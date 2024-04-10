彭博：蘋果去年印度製iPhone產值倍增 鴻海包辦三分之二

知情人士透露，蘋果在3月底止的過去一年，在印度組裝了價值140億美元的iPhone，產值提高一倍，顯示該公司正加速推動在中國大陸以外地區的多元化生產。

彭博資訊報導，知情人士說，這個金額是以iPhone的出廠推估價值計算，而非零售價格。鴻海（2317）集團在止於今年3月的過去一年裡，組裝了近67%的印度製iPhone，和碩（4938）組裝約17%，其餘則是由緯創（3231）在卡納塔克邦的工廠生產；這座廠去年被塔塔集團收購。

蘋果現在有多達14%的iPhone是在印度生產，相當於每七支就約有一支。蘋果代表不願發表評論。蘋果目前在印度生產較舊的iPhone 12、一直到最新款的iPhone 15，但不包含頂規的Pro和Pro Max機種。蘋果也從印度出口多數在當地生產的iPhone。

這家美國消費電子大廠加速在印度生產，顯示該公司正在地緣政治緊張升高之際，加速降低對中國大陸的依賴，也象徵總理莫迪的一大勝利。莫迪政府表示，蘋果供應商已直接創造15萬個就業。

由於蘋果分散生產基地事涉敏感，執行長庫克一直謹慎耕耘和中共領袖的關係，他3月造訪上海時也與中國大陸商務部長王文濤會面。

不過，蘋果在印度智慧手機市場市占率僅約6%，其他都由較便宜的中國大陸品牌包辦。蘋果去年在新德里和孟買首度開設直營店，計劃2027年前再開設三家店面。