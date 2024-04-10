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看好需求前景 石油貿易商巨頭對下半年油價多頭走勢有信心

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
多家大型石油貿易商預期需求強勁，看好今年下半年油價。路透
多家大型石油貿易商預期需求強勁，看好今年下半年油價。路透

在國際油價近來突破數月來未見的每桶90美元價位後，全球最大的幾家石油貿易商對下半年油價保持多頭走勢，愈來愈有信心。

彭博資訊報導，9日在瑞士日內瓦湖畔洛桑舉行的年度會議上，一些大宗商品市場最資深的老將都對今年稍後的石油需求和價格前景表示樂觀。

全球最大的獨立石油貿易商Vitol集團執行長Russell Hardy表示，該公司預估今年每日需求將成長190萬桶。這個水準比國際能源署（IEA）的預估高出30%以上。

若Vitol預期的成長數量成真，今年的石油需求成長幾乎與去年成長相當。去年由於全球經濟繼續擺脫新冠疫情的影響，導致石油需求成長異常之高。

Vitol的競爭對手托克（Trafigura）集團、Gunvor集團，也因為全球經濟強力成長、加上近來數據強勁，同樣看好需求前景。

避險基金Citadel大宗商品業務主管Sebastian Barrack說：「全球石油市場勢將進入極度吃緊的狀態」，「OPEC無疑重新獲得了控制權」。

由於石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）減產，全球庫存受限，加上近來對需求的重新評估好轉，主要石油貿易公司的觀點在短短幾周內發生了顯著轉變。布蘭特油價目前接近五個月來高點。

布蘭特原油6月期貨10日盤中在平盤附近波動，報每桶89.48美元，西德州中級原油5月期貨則小漲0.1%至每桶85.33美元。

現在市場焦點轉向OPEC+預定6月開會決定是否繼續減產，Vitol的Hardy認為，每桶80~100美元的油價區間「感覺很合理」，若超過100美元，市場將開始出現需求破壞，也引發OPEC+調整供應。

OPEC 日內瓦 油價

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