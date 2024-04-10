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美銀、花旗同聲唱旺銅價 估Q4漲上1萬美元

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
美銀認為銅已陷入供應危機，花旗集團（Citigroup）更宣告銅價正進入「本世紀第二波長期牛市」。路透
美銀認為銅已陷入供應危機，花旗集團（Citigroup）更宣告銅價正進入「本世紀第二波長期牛市」。路透

各界愈來愈看漲銅價，美銀（BofA）認為銅已陷入供應危機，花旗集團（Citigroup）更宣告銅價正進入「本世紀第二波長期牛市」，預估第4季行情將漲破每噸1萬美元。

美銀以韋德莫（Michael Widmer）為首的金屬策略師團隊指出，隨著世界推行電動車與其他綠能措施，銅已陷入供應危機，「各界密切討論的缺乏礦產計畫，正日益成為銅的問題，再加上綠色科技投資與全球經濟回升，應能推升銅價在第4季時漲抵每噸10,250美元（每磅4.65美元）」，比先前的預估上調8%。

美銀也預測，2026年平均銅價將為每噸12,000美元。

美銀並非唯一看漲銅價的華爾街券商。花旗集團分析師團隊也認為，在去碳化相關需求成長的帶動下，銅價正進入「本世紀第二波長期牛市」，預期第4季平均銅價將達每噸1萬美元，2026年時再衝上每噸12,000美元，「只有更高的價格才能化解這些（供應）缺口」。

花旗預估，銅價未來三年可能出現「爆炸性大漲」行情，提醒企業應該「迫切規避」未來三年成長暴增3,200億美元的風險。

倫敦金屬交易所（LME）3個月銅期貨9日收盤小漲0.1%至每噸9,417.50美元，紐約交易最熱絡的銅期貨10日盤中也小漲0.4%，報每磅4.3040美元，兩者今年來都漲約10%。

美銀策略師團隊也看多黃金，預測第4季均價將漲至每英兩2,500美元，可能在2025年前觸及每英兩3,000美元，主因為各國央行與中國大陸買家的需求強勁，若西方投資人在央行降息後加入派對，金價可望再走揚。

美銀同時看旺白銀，表現有望勝過金價，因為應能受惠於利率下降、工業需求反彈以及太陽能製造商轉向需要白銀的面板。相較下，美銀沒那麼看多白金，調降明年的行情預測20%，因為內燃機引擎汽車的市占正被電動車侵蝕，且白金缺乏生產紀律。

團隊 綠色科技 金價

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