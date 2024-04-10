美元持平 投資人觀望通膨數據並關注日本是否干預

美元周二變化不大，投資人在周三公布美國通膨數據前抱持謹慎態度。日圓在數十年低位附近徘徊，交易者密切留意日本可能採取任何支撐日圓的動作。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）變動不大報104.146，美元兌日圓徘徊於151.755日圓，與上月觸及的34年高位151.975相去不遠，日本官員繼續設法口頭提振日圓。

Moneycorp北美結構性產品主管Eugene Epstein指出，「美元對美國公債殖利率攀升已無太大反應。」

他指出，自今年初以來，美國指標10年期公債殖利率上漲約47個基點，但美元僅升值2.5%。

他說：「近期可能會出現兩種情況：一是美元走強追上美債殖利率，二是殖利率回落。這種差距需要縮小。而差距縮小只是時間問題。」

儘管上周和本周一聯準會（Fed）官員發出了大量鷹派信號，但美元仍未能取得任何進展。

撇開美國利率不談，一些分析師表示，地緣政治風險可能會增加對包括美元在內的避險資產的需求。

在日本官方可能干預的疑慮下，美元兌日圓無法突破的152關卡。

Bannockburn Global Forex首席市場策略師Marc Chandler說：「我大致認為，日本首相(岸田文雄)在美國出訪之際，干預的風險很低，因為如果日本干預，那會很尷尬。」

Chandler說：「Fed尚未降息，這表示Fed擔心通膨。但強勢美元有助於抑制通膨。因此，如果你的盟友(如日本)賣出美元，但你又希望美元走強，這可能會發出相互矛盾的信息。」

日本央行總裁植田和男周二表示，如果通膨加速，央行必須考慮降低貨幣刺激力度。

歐元兌美元跌0.1%，至1.0852美元；英鎊升值0.1%，至1.2666美元。

投資人也關注歐洲央行周四的會議。分析師預計該央行本周將維持利率不變，同時重申其決策仍將取決於數據。