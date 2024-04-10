油價下跌1%連二黑 以哈繼續停火談判 金價連八天創新高

國際油價周二（9日）連續第二天走低，隨著投資人評估中東地區的地緣政治局勢，原油價格從5個月高點回落；金價周二再創歷史新高，延續先前的買盤動能。

油價跌約1%

布蘭特原油6月期貨9日收盤下跌0.96美元，跌幅1.1%，報每桶89.42美元；西德州原油5月期貨收跌1.20美元，跌幅1.4%，報每桶85.23美元。

隨著加薩停火談判的繼續，油價周二連續第二天走低，但跌幅限制在每桶不到一美元，因為埃及和卡達調解人員在尋求停火的過程中遇到了阻力。哈馬斯說，以色列提出的停火建議沒有滿足巴勒斯坦方面的任何要求，但哈馬斯將進一步研究這一建議，並向調解人員作出回應。

City Index的高級金融市場分析師Fiona Cincotta說：「如果不結束衝突，其他國家，尤其是OPEC第三大產油國伊朗可能被捲入戰爭的風險就會上升。」

伊朗革命衛隊海軍司令說，如果認為有必要，可以關閉荷姆茲海峽。每天通過荷姆茲海峽的石油約占世界石油消費總量的五分之一。

土耳其宣布將限制向以色列出口包括航空燃油在內的各種產品，直至實現停火。以色列表示將以自己的限制措施作為回應。

美國能源資訊局（EIA）表示，預期2024年美國原油產量將增加每日28萬桶，達到每日1,321萬桶，而之前的預測是增加每日26萬桶。

EIA表示，預期2024年布蘭特原油價格平均為每桶88.55美元，而之前的預測為每桶87美元。

金價再創紀錄新高 連八天創新高

現貨金價9日收盤上漲0.59%，報每英兩2,352.78美元，稍早創下2,365.35美元的紀錄新高。

美國黃金期貨收高0.5%，結算價報2,362.4美元。

Blue Line Futures首席市場策略師Phillip Streible表示：「除非周三公布的美國消費者物價指數（CPI）數據遠熱於預期，否則金市的技術性買盤動能將持續。通膨報告降溫可能會推動金價升至2,400美元。」

世界黃金協會在一份報告中表示：「支撐當前漲勢的基本面因素包括日益增長的地緣政治風險、穩定的央行買盤以及對珠寶、金條和金幣的需求有韌性。」

現貨白銀上漲0.5%，報每英兩27.97美元，盤初曾觸及2021年6月以來最高。

白金上漲1.3%，至971.05美元；鈀金上漲3%，至1,077.00美元。