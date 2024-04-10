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好市多的1盎司金條有多熱賣？他估每月銷售可能達60億元

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
分析師估計，好市多銷售金條的每月營收達到1億至2億美元。美聯社
分析師估計，好市多銷售金條的每月營收達到1億至2億美元。美聯社

金條已成為量販業者好市多Costco）的「搖錢樹」，這項去年夏季在美國好市多開賣的商品大熱銷，讓富國銀行（Wells Fargo）分析師推估好市多的黃金銷售營收現在可能達每月1億至2億美元（約新台幣32億元至64億元）。

富國銀行股票分析師凱利（Edward Kelly）9日在給客戶的報告中表示：「我們的研究顯示，由於好市多積極的定價與高度客戶信任，存在著大量興趣…Reddit貼文速度加快、產品在網路上快速賣光，以及好市多強勁的每月電商銷售，顯示出它從推出後，動能急遽上升。」

如果凱利的評估正確，代表好市多去年8月才開賣的金條銷售動能快速升溫，金條在截至去年11月底的好市多會計第1季產生約1億美元的銷售。

好市多銷售接近純24K金製的1英兩（盎司）金條，雖然該公司在網路上不向非會員公布價格，但估計金條銷售價格比現貨金價高約2%。現貨金價9日報價約每英兩2,357美元，這代表好市多的金條價格售價僅略超過2,400美元。

金價今年來持續上漲，現貨價格在2024年已大漲逾13%，反映投資人擔心2022年開始上升的通膨依然維持高檔與美國財政狀況惡化。

雖然金條為好市多帶來龐大營收，但分析師認為帶來的獲利可能不高。目前，好市多限制每位顧客的金條購買量為五條，已較先前的限購兩條提高，這明顯有利於好市多的營收，但對獲利方面可能貢獻不大，因為好市多金條定價不比成本高多少，還要向黑鑽卡會員提供2%現金回饋，以及為使用花旗信用卡的會員另外提供2%現金回饋。凱利說，金條的銷售讓好市多一般商品銷售增加約3%，但沒有貢獻多少獲利。

凱利說：「這樣的定價水準和運輸成本顯示，這充其量只是一項非常低利潤的業務。」

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