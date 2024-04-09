何為通用人工智慧？馬斯克稱2年內「比人更聰明」 警告陸車企橫掃全球

馬斯克是在社交媒體X（前推特）的一次訪談活動中做出這一預測的。他說：「如果你將通用人工智能(AGI)定義為比最聰明的人類更加聰明，那麼我認為可能在明年，或者在兩年內能夠實現AGI。」

就在上個月，馬斯克還大膽預測說，按照當前的發展速度，到了2030年左右，人工智能就可能突破所有人類智慧的總和。

這位坐擁特斯拉、SpaceX等企業的億萬富翁去年創立了xAI，旗下的人工智能聊天機器人Grok預計在今年5月前就能完成第二版的訓練。馬斯克透露，目前Grok的訓練正受到先進晶片短缺的困擾。他進一步解釋說，第二版訓練大約需要2萬枚英偉達的H100顯卡晶片，Grok第三版則需要10萬枚H100晶片。

馬斯克還補充說，在今後一兩年內，電力供應問題也將對AI開發至關重要。據《華爾街日報》援引國際能源署的數據，2022年，美國2700個數據中心所消耗電力佔全國總電力的4%以上，到了2026年這一比例會上升到6%。

何為通用人工智能？

通用人工智能也常被稱為「強人工智能」。相比之下，「弱人工智能」只需要處理特定的問題，不必具有人類的完整認知能力。目前，各界對於「強人工智能」或者「通用人工智能」的定義並不一致。

輝達CEO黃仁勳認為，如果將通用人工智能定義為「能夠通過人類測試」，那麼這一門檻最快有望在五年內達到。谷歌旗下AI子公司DeepMind聯合創始人哈薩比斯(Demis Hassabis)將強人工智能定義為「能夠完成人類所能做的幾乎所有認知任務」，並且給出了相似的時間預測。OpenAI的總裁奧特曼(Sam Altman)則將其定義為「能夠在大多數領域超越人類」。

馬斯克本人也是OpenAI的聯合創始人之一，後者研發了如今爆紅的大語言模型ChatGPT。而他去年創辦的xAI則將對OpenAI發起挑戰。這位億萬富翁指責OpenAI背棄了為人類福祉而非利潤研發AI的初衷，不過OpenAI對此予以否認。馬斯克去年春天還曾連同來自人工智能領域的1000多名專家及產業高層聯名呼籲，暫停開發比OpenAI推出的GPT-4更強大的人工智能系統至少6個月，以認識並遠離極端的大規模風險。

再次警告大陸車企將橫掃全球

挪威主權財富基金首席執行官坦根(Nicolai Tangen)也參加了4月8日的訪談。該機構也是特斯拉的最大股東之一。在訪談中，馬斯克對坦根表示，中國汽車廠商具有「全球最強的競爭力」，對特斯拉構成了嚴峻挑戰。

今年1月，馬斯克剛剛警告稱，如果不設置貿易壁壘，中國車企會摧毀全世界的競爭對手。去年馬斯克在汽車市場發起了一場價格戰以吸引消費者，不過這影響到了特斯拉的利潤率，令股東擔憂。馬斯克說，特斯拉現有的產品線已經達到「成本下降的自然極限」。

（路透社等）

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