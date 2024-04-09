不堪虧損 時裝零售商Esprit比利時子公司聲請破產

不堪成本上升和資金吃緊，時裝零售商思捷環球（Esprit）比利時子公司已聲請破產。

思捷環球周一晚上在香港證券交易所公告說，Esprit Belgie Retail 已於4月8日向比利時破產法院聲請啟動旗下資產的破產程序。

思捷環球表示，由於能源和物流成本急劇上升，加上消費者信心疲軟，旗下在歐洲零售業務營運備受壓力。上月底，思捷環球的瑞士子公司也已聲請破產。

在香港上市的思捷環球近年來一直處於虧損。據最新的2023年財報，思捷環球虧損從2022年的港幣6.42億元擴大到22.4億元（2.86億美元）。展望2024年，該公司預計全

球經濟成長將繼續放緩，進一步抑制基本需求以外的消費者支出。

思捷環球表示，比利時子公司破產及其旗下商店的關閉已無法避免，並說目前著重全面重組，加強與批發及特許經營商合作夥伴的業務。

思捷環球強調，比利時子公司的破產聲請不會對集團造成直接重大不利影響，集團營運將維持正常。

截至2022年底，比利時子公司的資產總額為港幣8,890元港元，負債總額為8,000萬元。