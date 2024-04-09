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美國股市幾乎不動 公債殖利率觸及今年高點打壓股市

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
「女股神」伍德旗下主力基金逢低買進特斯拉股票。路透
「女股神」伍德旗下主力基金逢低買進特斯拉股票。路透

美國股市周一收盤幾乎文風不動，在美國通膨數據和第1季財報季發布之前，美國公債殖利率漲到今年內最高水準，打壓了美股。

道瓊工業指數下跌11.24點，跌幅0.03%，報38,892.80點；標普500指數跌1.95點，跌幅0.04%，報5,202.39點；那斯達克綜合指數漲5.44點，漲幅0.03%，收在16,253.96點。

在股市低迷的同時，美國2年期、10年期和30年期公債殖利率漲至去年11月以來的最高水準。10年期公債殖利率從上周五的4.377%升至4.422%。

特斯拉股價大漲4.9%，馬斯克上周五表示，特斯拉將在8月推出無人駕駛車Robotaxi，此外，「女股神」伍德旗艦基金逢低買進這家電動車製造商。

台積電ADR股價上漲1%，美國表示計劃向台積電提供66億美元的撥款和不超過50億美元的貸款。

投資人關注周三公布的最新消費者物價指數，以及周四公佈的生產者價格指數，以便掌握更多聯準會（Fed）可能延後降息的線索。

Treasury Partners投資長Richard Saperstein在給客戶的報告中寫道：「市場受到人工智慧（AI）繁榮、通膨下降和降息前景的推動，但最近通膨膠著降低了降息的急迫性，給企業獲利帶來了更大的壓力。」

上周五公布的數據顯示就業激增，也增加Fed可能比預期進一步延後首度降息時間的可能性。

CFRA投資策略長史托沃（Sam Stovall）說：「華爾街正在調整預期，以反映這一事實，即Fed可能會放慢降息的步伐，現在最大的可能性是在7月的聯邦公開市場委員會(FOMC)會議上降息，而不是6月。」

芝加哥聯邦準備銀行總裁古斯比周一表示，Fed必須權衡在不損害經濟的情況下，還能將當前的利率立場維持多久。

第1季財報季將於周五正式拉開序幕，屆時摩根大通、花旗集團和富國銀行將公布業績。

在標普500指數的11個主要類股中，有六個收跌，其中能源股跌幅最大。

加密貨幣交易所Coinbase Global的股價大漲6.7%。比特幣價格短暫升破72,000美元，隨後走低。加密幣類股也表現出色，MicroStrategy大漲5.1%。

Fed 指數 美國

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