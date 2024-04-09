迪士尼加碼投資主題樂園

迪士尼（Disney）最賺錢的部門是擁有主題樂園的體驗部門，為了保持優勢不墜，迪士尼打算未來十年加碼投資600億美元，而該部門主管更有機會競逐下任集團執行長。

CNBC報導，在新冠疫情期間，迪士尼的主題樂園園區空空如也，但迪士尼體驗部門主管達馬羅（Josh D'Amaro）仍抱持信心，趁機整修園內並興建新設施，疫後遊客人潮回流，該部門去年營收創紀錄佳績，年增16%到325億美元，營業利益增23%到89.5億美元。

達馬羅帶領工程師發揮創意，將賣座的電影和電視節目轉化為園區內的遊樂設施、真實存在的場景和人物，再加上行動點餐新技術，以及允許遊客付費「插隊」的措施，體驗部門去年成為公司表現最好的業務，占總營收達36%，占營業利益70%。相較下，迪士尼的娛樂部門，僅貢獻45%的營收及11%的營業利益。

迪士尼也因而承諾，未來十年將投資600億美元於體驗部門，約70%的資金將用於旗下樂園的「新體驗」及遊輪航線，其餘30%將用於技術和基礎設施。

執行長艾格在上周的投資人會議上說：「誰知道呢？五年後可能有一部大熱賣的電影，像是冰雪奇緣，我們可能想把它作成景點、酒店或餐廳，放進主題公園。因此需要保持一定的靈活性。」