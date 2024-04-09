藝品市場 最壞情況已過

去年的藝術品市場有些平淡無奇，儘管畫廊晚宴、貴賓日、慈善晚會照常舉行、藝品仍賣得出去，但市場並不熱絡。不過好消息是，專家看好今年的藝品市場有望回溫。

根據瑞銀和巴塞爾藝術展的報告，在2023年，全球的藝術品與骨董銷售年減約4%至650億美元，更遠低於2014年的高峰682億美元。去年拍賣市場和藝術博覽會的銷售還算不錯，但不到出色；佳士得（Christie's）銷售額下滑25%、蘇富比（Sotheby's）則說銷售持平，但這包含了房地產、汽車等非藝術品的銷售金額。

Lisson畫廊執行長洛格斯戴爾說，去年並不好過，但稱不上衰退，只能說是不景氣。

洛格斯戴爾倒是對2024年的市場感到謹慎樂觀，「我認為，要判定市場已好轉為時尚早，但我會說，從年初以來市場相當鼓舞人心，也遠比一年前活躍和熱絡。」

隨著紐約將在5月舉行大型拍賣會、巴塞爾藝術展6月也將於瑞士登場，藝品市場上緊了發條，許多產業人士謹慎預期，最糟糕的情況已經過去。

撰寫知名產業電子報Artelligence的馬尼克說：「從2022年12月到約莫現在為止，人們一直有一種緊張感，懷疑這到底什麼時候會結束。你感覺到市場已觸底，但眾人仍在等待令人振奮的藝品。」

在2023年與藝品市場有關的討論中，常逛藝術博覽會與拍賣會人士最常見的埋怨是，缺乏新的潮流。此外，在金融情勢趨緊之際，藝品市場並不熱絡。金錢的流動趨緩，且對收藏家來說，藝品可說是所有非必要物品中最「可割可棄」的支出，因此借貸成本高漲勢必影響買氣。

產業人士認為，情況若要出現變化，市場情緒勢必要感到更寬鬆。洛格斯戴爾表示：「需要來一個很好或很棒的拍賣季，這不僅取決於藝品的品質，更重要的是利率要下降。」至於11月的美國總統大選，業界人士認為並不會有太大影響。