「女股神」伍德加碼特斯拉 可望重登最大持股

「女股神」伍德今年來逢低買進特斯拉（Tesla）， 這檔電動車股票可望成為她操盤的主要基金中最大持股。

彭博彙整成交資料顯示，ARK Innovation ETF（ARKK）去年12月來買進特斯拉超過230萬股，占ETF比重增至9.6%，僅次於目前最大持股Coinbase Global 的9.86%。

這波逢低買進之前，ARK旗下ETFs已連續三季減碼特斯拉股票，而最近幾個月ARK又將持有特斯拉的規模增加到超過600萬股，且大部分是由主力基金ARK Innovation ETF買進。

特斯拉今年市值已蒸發約三分之一，標普500指數和那斯達克100指數則分別上漲9%和和7.6%。特斯拉第1季交車量遠低於預期，引發市場對營收和獲利成長的疑慮，股價在4月繼續下跌。

Ark在去年一個分析報告中估計特斯拉股價在2027年可達2,000美元，樂觀和悲觀情況分別為2,500美元和1,400美元。但特斯拉上周五收在164.9美元。Ark的主力基金今年下跌10%。