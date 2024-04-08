聽新聞
test
0:00 / 0:00
蘋果電視盒Apple TV傳將內建鏡頭 支援視訊通話App
彭博資訊記者葛曼（Mark Gurman）最新一期Power On專欄報導，蘋果公司（Apple）的電視盒Apple TV未來可能內建鏡頭，支援FaceTime和其他視訊通話的應用程式。
蘋果電視盒的作業系統tvOS 17為Apple TV增添了FaceTime應用程式，允許用戶連接iPhone或iPad後用這些行動裝置的鏡頭進行視訊通話，而配備內建鏡頭後就不再需要依賴外部設備了。
根據葛曼，配備鏡頭的Apple TV將支持手勢控制，但未提供更多細節。目前不清楚葛曼指的是以手勢指揮螢幕出現3D效果，或者tvOS作業系統全部採用手勢控制。
葛曼另外提及說蘋果還考慮一種近似低階版iPad的「輕量級智慧螢幕」，可依需要在家中各個房間中穿梭搬移，並隨時連接充電座。葛曼說蘋果已開始小量試產這種螢幕。
這些設備是否會發布或者何時發布還很難說。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言