蘋果電視盒Apple TV傳將內建鏡頭 支援視訊通話App

彭博資訊記者葛曼（Mark Gurman）最新一期Power On專欄報導，蘋果公司（Apple）的電視盒Apple TV未來可能內建鏡頭，支援FaceTime和其他視訊通話的應用程式。

蘋果電視盒的作業系統tvOS 17為Apple TV增添了FaceTime應用程式，允許用戶連接iPhone或iPad後用這些行動裝置的鏡頭進行視訊通話，而配備內建鏡頭後就不再需要依賴外部設備了。

根據葛曼，配備鏡頭的Apple TV將支持手勢控制，但未提供更多細節。目前不清楚葛曼指的是以手勢指揮螢幕出現3D效果，或者tvOS作業系統全部採用手勢控制。

葛曼另外提及說蘋果還考慮一種近似低階版iPad的「輕量級智慧螢幕」，可依需要在家中各個房間中穿梭搬移，並隨時連接充電座。葛曼說蘋果已開始小量試產這種螢幕。

這些設備是否會發布或者何時發布還很難說。