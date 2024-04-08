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Fed延後降息 美股投資人忙避險
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隨著美國聯準會（Fed）延後降息、且降幅縮小的預期升溫，為因應「利率更高更久」，美股投資人正加強為投資組合避險，特別是美國總統大選與中東地緣政治風險，防範華府與遠在波灣的火藥爆炸會傷及金融市場。
彭博資訊報導，投資人三月底以來已慢慢避險。Belmont資本集團為財富管理機構管理避險策略的索拉卡說，更多客戶要求對與股市大盤與個別科技業者連結的投資組合避險，他認為在美股強漲後，投資人想保獲利很正常。
近來投資人面對諸多未知，包括地緣政治緊張、日益升溫的美國總統大選及央行政策，尤其聯準會主席鮑爾上周表示不急著降息。嘉信理財（Charles Schwab）投資與教育部門主管馬佐拉指出，投資人已認清聯準會降息時點可能延後，利率將居高不下的現實。
中東戰火也引起投資人關注，上周傳出以色列正準備因應伊朗攻擊，造成美股波動。分析師擔心，若中東緊張情勢擴大，對股市造成的傷害可能甚於Fed延後降息。
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