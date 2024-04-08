紐西蘭 將收緊工作簽證規定

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紐西蘭將收緊工作簽證規定，如新增技術門檻、降低簽證年限等，期能創造更完善的移民勞動方案。

紐西蘭政府7日公布，將調整該國「雇主認證工作簽證」（AEWV）內容，包含要求低技術勞工具備英語能力、設定工作年資與基本技術門檻，並將多數低技術職位的最長連續停留年限，由五年減至三年。

紐西蘭移民人數自疫後以來快速成長，去年移民數為17.3萬人，接近紀錄高點。然而，因該國人口僅510萬人，所以也引發可能加劇通膨的疑慮。調整後的簽證方案，目標在於加強開發當地勞動市場，並將本國勞工被取代的程度降至最低。

該國移民局長史丹福表示，「該政策聚焦於吸引並留住高技術移民，如目前短缺的中學教師，同時也確保在人力沒有短缺的領域，本國人能優先就業」。她也澄清，調整的項目並非新的改變，而是回到新冠疫情爆發前，雇主需求和國家利益相互平衡的常態。

鄰近的澳洲也看到湧入的移民人數大增，該國去年底宣布，將在未來兩年將移民減半。