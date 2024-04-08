聽新聞
test
0:00 / 0:00
紐西蘭 將收緊工作簽證規定
▶▶▶不斷更新／0403花蓮大地震 完整新聞速報
紐西蘭將收緊工作簽證規定，如新增技術門檻、降低簽證年限等，期能創造更完善的移民勞動方案。
紐西蘭政府7日公布，將調整該國「雇主認證工作簽證」（AEWV）內容，包含要求低技術勞工具備英語能力、設定工作年資與基本技術門檻，並將多數低技術職位的最長連續停留年限，由五年減至三年。
紐西蘭移民人數自疫後以來快速成長，去年移民數為17.3萬人，接近紀錄高點。然而，因該國人口僅510萬人，所以也引發可能加劇通膨的疑慮。調整後的簽證方案，目標在於加強開發當地勞動市場，並將本國勞工被取代的程度降至最低。
該國移民局長史丹福表示，「該政策聚焦於吸引並留住高技術移民，如目前短缺的中學教師，同時也確保在人力沒有短缺的領域，本國人能優先就業」。她也澄清，調整的項目並非新的改變，而是回到新冠疫情爆發前，雇主需求和國家利益相互平衡的常態。
鄰近的澳洲也看到湧入的移民人數大增，該國去年底宣布，將在未來兩年將移民減半。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言