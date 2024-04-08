美股財報季開鑼 數據有望超標

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美股財報季開鑼，本周將由達美航空、摩根大通等公司率先公布第1季業績。在美股漲勢出現疲態之際，若能傳出令人驚喜的盈餘利多消息，或許能給股市多頭亟需的興奮劑。

道瓊社報導，Wolfe Research首席投資策略師森耶克說，過去四季以來，標普500指數成分股公司的每股盈餘平均比華爾街共識預測高出7.1%，除非突發巨變，否則這種趨勢應不至於在第1季戛然而止。

基於美國經濟成長減緩可能拖慢盈餘成長腳步，第1季美企獲利表現優於預期幅度，或許不會像前幾季那麼可觀，但仍有此可能。

據森耶克估計，標普500企業第1季盈餘可望比華爾街共識預測高出4%至5%，「相當健康」。那種展望不僅可信，達成機率也相當高，畢竟追蹤標普500企業的分析師已把今年首季盈餘預測值調降2.5%。目標既已降低，實際財報數據超標就更輕而易舉。

不過，光獲利表現比預期好還不夠。若要激勵美股再發動新一波漲勢，企業主管發表的前瞻指引就必須夠亮麗，才能讓投資人心甘情願給予更高的評價。隨著標普500指數從去年10月谷底翻揚25%，預期本益比也從16.7倍升至20.1倍。