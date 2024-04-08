東南亞六國 研擬聯合簽證

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為吸引更多長期停留的高支出觀光客，泰國政府參考歐盟申根區的構想，正與柬埔寨、寮國、馬來西亞、緬甸及越南共同研擬一套六國聯合簽證的計畫。

彭博資訊報導，這個機制是為了確保觀光客在這六個國家暢行無阻。泰國盼藉此從每一位觀光客身上賺到更多收入，在遭遇出口遲滯及全球需求疲軟等逆風時，靠觀光收入來緩和經濟壓力。目前大部分相關國家的領導人對泰國這個計畫的理念，給予正面回應。

泰國的旅遊業者對單一簽證計畫相當樂觀，但也呼籲簽證效期必須從一般的30天延長到90天，才更具吸引力。 單一簽證計畫雖雄心勃勃，但這將是一項長期目標。朱拉隆功大學教授蒂提南表示，由於東協國家推動跨國政策架構進展一向緩慢，而且東協基本上是以對話為主的組織，加上各參與國的移民標準不同，且賽塔是政治新手，缺乏光環，因此單一簽證計畫將不易攻關。

這六個東南亞國家去年共吸引觀光客約7,000萬人次；其中泰國與馬來西亞囊括逾半。泰國觀光業情況一直良好，從業人數占總就業的20%左右。泰國政府的目標是2027年吸引8,000萬人次的觀光客。總理賽塔去年主政以來，已經與中國大陸簽署相互免簽證協定，並對印度、台灣及哈薩克旅客提供暫時性免簽證待遇。