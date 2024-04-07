美國就業市場正熾！3月失業率降至3.8% 預測央行降息動作將再延後
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美國就業市場表現亮眼，3月增加了超過30萬個就業機會，失業率降低至3.8%！美國先前因為通膨的關係，大幅調高利息，當時不少專家擔憂，高利息將拉抬借貸成本，引發經濟衰退。但如今美國經濟展現一定韌性，市場表現亮眼，預測央行降息的動作將再度延後。
過去幾年，受到新冠肺炎的振興措施影響，推升了民眾對商品的需求；加上俄烏戰爭爆發，使得能源與食品價格飆升，導致通膨狀況飆升。當時，聯儲會祭出一連串的升息措施，使得利率飄升至5.25%至5.5%的區間，直到今年初，美國聯準會才宣布確定不再升息，外界甚至期待下半年有望降息。
美國就業市場火熱
《BBC》報導，美國雇主們3月釋放出30萬個就業機會。該國勞工部表示，由於醫療保健業、建築業與政府單位等大多數行業都釋放出工作崗位，失業率下降至3.8%。分析師認為，美國經濟強勁的數據表現，可能推遲美國降息的時間。
凱投宏觀經濟學家阿斯沃斯指出，美國三月份非農就業人口大增30萬人，意味著美國經濟展現出良好的韌性，美聯準也不用急著降息，預計如果真的會降息的話，也要等到下半年。經濟學家分析，政府在高科技製造、基礎設施等產業的投資，對勞動市場有幫助，同時大量移民也增加勞動力供給。
2025年前不降息
然而，股票分析師蘭德葉特斯警告，強勁的就業成長，恐怕使得通貨膨脹回到美聯準「2%」的目標，目前美國經濟存在著過剩的能量，恐怕還是需要高利率來進行抑制，還有許多分析師認為「美國於2025年前都不會降息」。
《金融時報》報導，即便面對通膨復甦的風險，聯準會官員對「降息」的態度變得愈來愈謹慎。聯準會同時擔憂，美國中低收入家庭財務狀況開始捉襟見肘，愈來愈多民眾開始使用信用卡與先買後付的服務，且債務拖欠率也不斷上升。
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