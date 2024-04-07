特斯拉推自駕計程車 分析師：重重路障待克服

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分析師認為，特斯拉執行長馬斯克表明要在8月8日推出自駕計程車，是個高風險賭注。因為自駕技術很複雜，特斯拉必須克服工程與法規上的許多障礙。

卡內基美隆大學研究自駕車安全的教授庫帕曼表示，「其他人都發現，原本以為兩、三年就能達陣的研發案，後來變成10年或20年計畫」，「特斯拉也已經發現這個現實」。

去年秋天，通用汽車旗下自駕部門Cruise的無人駕駛車輛撞到行人，遭監管機關調查。通用因而在自駕部門裁員，開支縮編10億美元。

庫帕曼說，任何研發自駕的公司必須證明他們的自駕技術在一年或兩年內表現十全十美，然而，目前業界無人已接近這種境界。

自駕業界專家克拉夫契克說，特斯拉八年前就說要做到完全自駕，在八年裡，他們多次改變方法。「許多人相信，他們距離達到全自駕目標，還需要好幾年」。克拉夫契克曾擔任字母旗下自駕車事業Waymo執行長。特斯拉先前因為自駕系統Autopilot與輔助自駕系統缺失，召回過200多輛車，政府監管機關、司法部都在調查。

南卡羅萊納大學專研自駕車法律的教授史密斯認為，以特斯拉自駕技術目前的表現，無法支援真正的自駕計程車服務。

計程車車隊與自駕車測試必須遵照聯邦與地方政府的各種法規，而無人駕駛車輛的責任問題，目前也還沒有釐清。再者，地方政府發下來的測試或試營運許可，也有隨時被吊銷的風險，加州當局去年10月就因Cruise肇事，暫停它的許可。