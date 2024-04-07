紅海危機效應 空運價上揚

▶▶▶不斷更新／0403花蓮大地震 完整新聞速報

自從去年11月葉門叛軍胡塞組織開始攻擊紅海商船以來，零售商和製造廠為確保貨物及時運達，更多的貨運改用空運取代海運，讓長期低迷的航空貨運量不僅回升，還呈現二位數成長，連帶推升空運費率。

華爾街日報報導，紅海危機爆發後，貨櫃輪行經蘇伊士運河遇襲的風險升高，但改道繞行非洲又會拖長行程造成延誤，迫使進口商設法應變。改採空運的策略凸顯出，企業正靈活調整供應鏈，以因應地緣政治衝擊與亂象。

運輸數據公司Xeneta空運長范德伍說，在傳統的航空貨運淡季，需求量卻「意外繁忙」，紅海海運受阻顯然是一大因素。

這家挪威公司說，在止於3月底的四個月，全球航空貨運量月月呈現二位數成長，其中又以備受紅海危機影響的貿易航道需求特別旺。

例如，中東-南亞-歐洲航線2月至3月平均即期費率上漲46%，漲到每公斤2.82美元；全球航空貨運3月即期費率比2月漲7%，達到每公斤2.43美元。

航空貨運諮詢機構WorldACD說，包括杜拜、曼谷、可倫坡、斯里蘭卡等亞洲到歐洲的海-空貨運中心，今年來業務特別繁忙，例如最近幾周杜拜-歐洲的貨運噸數就比一年前倍增。

國際航空運輸協會（IATA）表示，2月全球成長最快的是中東-歐洲貿易貨運量，較去年同月激增39.3%。

海運公司為避免貨櫃輪不幸遭直升機、飛彈或無人機攻擊，索性遠離紅海、繞道非洲，國際貨幣基金（IMF）資料顯示，這已導致今年第1季行經蘇伊士運河商船數較去年同期銳減45%。

空運費比海運昂貴許多，但基於海運繞行南非好望角可能多花十天工夫，一些公司寧可改用速度更快的空運，尤其是仰賴季節性產品和關鍵零組件的公司。