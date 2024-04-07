日扭蛋店 大舉攻海外

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消費者時興收集裝在塑膠膠囊（即所謂扭蛋）的動漫角色或貓咪模型等微型商品，日本玩具大廠萬代（Bandai）趁此熱潮，在海外開設更多扭蛋專賣店。

彭博資訊報導，萬代公司表示，計劃本月開始在亞洲、歐洲和美國開設逾80家新門市，重點放在北美地區；這將使其扭蛋專賣店數量從目前的43家增長為三倍。

在日本近來觀光熱潮帶動下，凡擺著大量扭蛋機的地方通常都擠滿著期待從機器中轉出驚喜的大人和小孩。據日本扭蛋協會的最近數據，日本2022年的扭蛋市場已成長36%至610億日圓（4.02億美元）。

萬代販賣機事業部副總經理片野良太說：「我們進軍海外希望的不只是在海外建立新商業模式，也希望為日本娛樂文化在全球的認同和發展上有所貢獻。」

扭蛋機的創意據說源自美國19世紀後期的糖果機，但日本玩具商似乎已找到把其變成一筆大生意的正確方程式。扭蛋機在日本隨處可見，不只放置在遊樂場裡，也放在百貨公司、超市裡。

日本扭蛋協會會長小野尾勝彥表示，萬代的整體銷售量明顯領先群雄，而且近期熱潮是由女性消費者帶起，占了整個市場大約七成。

小野尾說：「你會看到以女性為目標客群的商店門口放著迪士尼和米飛兔的扭蛋機。整體銷量即將達到1,000億日圓。」