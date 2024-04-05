美國3月就業數據超強！Fed將不急於降息 主要數據曝光
▶▶▶不斷更新／0403花蓮大地震 完整新聞速報
美國3月就業報告數據強勁，預料聯準會（Fed）仍將「不急於」降息。美國10年期公債殖利率應聲上揚9個基點至4.381%，美元也上升，美股期指也走高。
主要數據如下：
-非農就業人數激增30.3萬人，高於預估的21.4萬人增量，也高於2月的27萬人增量（修正數），是2023年5月以來最多。
-今年1、2兩月就業人數共上修2.2萬人。
-民間部門就業增加23.2萬人，超過預估的17萬人增量，也高於2月時的20.7萬人增量（修正數）；製造業人數持平，但比2月時的減少1萬人改善。
-平均時薪月升0.3%，符合預估，高於2月時的0.2%升幅（修正數）；比去年同期上升4.1%，符合預估，低於2月的4.3%升幅。
-平均每人每周工時34.4小時，高於預估及2月時的34.3小時。
-失業率下降0.1個百分點，為3.8%，符合預估；勞動參與率上升0.2百分點，為62.7%，也高於預估的62.6%。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言