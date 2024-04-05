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美國3月就業數據超強！Fed將不急於降息 主要數據曝光

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
美國3月就業報告數據強勁，預料聯準會（Fed）仍將「不急於」降息。路透
美國3月就業報告數據強勁，預料聯準會（Fed）仍將「不急於」降息。路透

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美國3月就業報告數據強勁，預料聯準會（Fed）仍將「不急於」降息。美國10年期公債殖利率應聲上揚9個基點至4.381%，美元也上升，美股期指也走高。

主要數據如下：

-非農就業人數激增30.3萬人，高於預估的21.4萬人增量，也高於2月的27萬人增量（修正數），是2023年5月以來最多。

-今年1、2兩月就業人數共上修2.2萬人。

-民間部門就業增加23.2萬人，超過預估的17萬人增量，也高於2月時的20.7萬人增量（修正數）；製造業人數持平，但比2月時的減少1萬人改善。

-平均時薪月升0.3%，符合預估，高於2月時的0.2%升幅（修正數）；比去年同期上升4.1%，符合預估，低於2月的4.3%升幅。

-平均每人每周工時34.4小時，高於預估及2月時的34.3小時。

-失業率下降0.1個百分點，為3.8%，符合預估；勞動參與率上升0.2百分點，為62.7%，也高於預估的62.6%。

美國 聯準會

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