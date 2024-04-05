台積電震後10小時復原率逾7成！日經：凸顯台灣晶片業強韌

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台灣花蓮3日發生規模7.2強震，全國各地皆有災情，引發全球對晶片巨頭台積電的關注，而台積電在災後不到10小時便宣布，有超過70%的晶片生產設備已恢復運作，也沒有重大機械受損。日本經濟新聞報導，這證明台灣對此類災難的準備充足，但也提醒外界，身為亞洲地震多發地區的晶片製造業者，所面臨永無止境的風險。

這場地震是台灣1999年9月21日以來最強震，全球都在關注這會對全球科技供應鏈造成多大影響。報導指出，台灣在科技關鍵零組件，包括半導體、晶片基板與印刷電路板的全球市占率龐大，所有這些都需要機器全天候運作，任何的中斷代價高昂，尤其對於晶片，其極度精密與複雜的製造程序，非常容易受地震影響。

而台積電與其他公司的迅速反應突顯台灣的關鍵半導體產業在過去25年的準備。

台積電說，在台南最先進晶圓廠的整體設備已恢復逾80%運作，而且最昂貴、最先進的極紫外光機（EUV）「沒有受損」。該設備對用於輝達人工智慧（AI）產品與蘋果iPhone處理器的5奈米、3奈米晶片至關重要。

輝達3日說，在與台灣的合作廠商徵詢後，預期台灣的地震不會對其供應造成任何影響。

報導說，台灣的晶片製造商已制定準備和應對自然災害的程序，像是在每個廠都安裝地震儀。

在1999年的921大地震後，台積電在晶圓廠裝設避震器，可降緩15%至20%的振動。此外，在2016年高雄地震後，其新建廠主體結構的抗震係數比台灣政府的要求高出125%。

其最先進機台使用大量超長螺絲固定在工廠地板上，以進一步減少搖晃。塔式晶圓儲存設備裝置額外的止滑片、天花板也加強斜撐，以防止滑動。

若台灣發生規模4以上地震，晶片廠第一件事就是疏散所有無塵室與廠區所有工作人員，等待主震停止，接下來透過中控系統，遠端監控火災、毒氣或任何恐導致化學品外洩，環境安全後，設備、廠房、材料團隊才能回到指定站，開始逐一檢查設施。

所有程序必須一絲不苟進行，全面復產需要時間。一名設備供應商經理說，所有流程恢復正常可能需要幾個小時、幾天甚至幾周的時間，具體取決於情況的嚴重程度。

業內人士指出，尤其所有類型的曝光機通常需要比其他設備耗時更久，才能重新啟動。

報導說，台灣工程師引以為傲的職業道德就在此發揮作用。一名設備工程師說，「如果發生在假期，或非上班時間，所有人將在1小時內立即回廠」，曾不間斷工作48小時，以確保生產效率，稱「迅速復產與台灣晶片產業的工作文化密切相關，有些人會說我們太奴了」。