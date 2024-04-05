快訊

失聯人數再增！花蓮天祥一家5大3小失聯 災變中心統計15人增至23人

MLB／大谷首轟球怎換回？女球迷控道奇來硬的讓她沒得選擇

太魯閣砂卡礑步道再增2亡魂 搜救隊破壞巨石努力保全遺體

蘋果裁員至少600人 事涉被喊停的電動車和手表螢幕研發計畫

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
根據提交給加州當局的文件，蘋果公司在加州解雇至少600名員工，這是電動車和智慧手表新螢幕研發項目決定喊停時的其中一環。美聯社
根據提交給加州當局的文件，蘋果公司在加州解雇至少600名員工，這是電動車和智慧手表新螢幕研發項目決定喊停時的其中一環。美聯社

▶▶▶不斷更新／0403花蓮大地震 完整新聞速報

根據提交給美國加州就業發展部的文件，蘋果（Apple）在加州解雇了600多名員工，這是該公司電動車和智慧手表新螢幕研發項目喊停的其中一環。。

蘋果向加州提交了八份報告以遵守法規要求。公司必須向州政府就每個受裁員影響的加州地址提交一份報告，其中至少87人在涉及蘋果進行下一代螢幕開發的秘密設施廠址工作，其他人則位於與蘋果汽車項目相關的地址。

蘋果2月底開始逐步終止上述兩個項目，這原本被視為推進公司技術或進入新領域的重大舉措。在高管對方向和成本猶豫不決之際喊停電動車項目，而螢幕則是因為工程、供應商和成本方面的挑戰而被關閉。

根據報告，蘋果位於加州聖克拉拉主要的汽車相關辦公室有371名員工被解雇，另有數十名在各個附屬辦公室的員工受影響。一些汽車部門的員工被調往其他團隊，例如AI或家用機器人。

停電 團隊 美國 蘋果

延伸閱讀

亞馬遜雲端事業 大裁員

蘋果下一戰 攻行動機器人

全球用戶哀號 蘋果服務一度當機後恢復

2024第一季電動車戰報：Tesla獨占鰲頭、國產n7緊追其後

相關新聞

美最新就業數據將公布 又讓日圓匯價剉咧等

美國今（5）日將公布的最新就業數據，又會是日本當局是否干預日圓的一次試煉。彭博資訊報導，一些分析師認為，如果數據進一步呈...

歐洲比美急於降息 政策分歧有何重要影響？

相對於美國聯準會官員表示他們不急於降息，歐洲的央行官員似乎渴望提早啟動降息。如果歐洲各國央行比美國聯準會更快、更積極地降...

美高官組團赴荷蘭 將就進一步收緊對陸晶片限制加強施壓

美國對中國大陸的科技圍剿升級，拜登政府高階官員計畫下周訪問荷蘭，敦促鹿特丹當局進一步收緊對大陸晶片製造設備的限制。

美股三大股指均下跌超過1% 油價大漲引發避險 AMD收跌逾8%

美國三大股指周四跌幅均超過1%，標普500指數創下2月13日以來最大單日跌幅，因為地緣政治局勢緊張刺激油價上漲，也引發投...

黃金價格創新高、比特幣飆升 除了避險也可能是因為川普

黃金價格近日創下歷史新高，突破每盎司2250美元。如果現在想購買一盎司黃金，價格將比以往任何時候都高，比2022年的上次低點上漲約38%。 金價大漲，最簡單的解釋，就是通貨膨脹。黃金向來被為在通膨期間具有保值或增值的功能，然而其價值已是2014年低點的近2倍。有趣的是，比特幣上周也飆升至6.89萬美元，打破2021年10月創下的歷史紀錄，讓人不禁懷疑是否有「基本上完全不同」的因素在推動市場。 唯一能讓事情發生根本性變化的事情就擺在眼前，那就是川普可能贏得今年11月的美國大選。到目前為止，股市和債市還沒有表現出任何擔憂，黃金和比特幣這兩個不尋常的資產卻已釋出驚人的預言式走勢。

油價飆升+降息可能延後 道指暴跌530點

在3月就業報告發布之前，美股在一輪波動交易中暴跌。油價飆升以及對聯準會可能延後降息的擔憂加劇了投資人的情緒。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。