蘋果裁員至少600人 事涉被喊停的電動車和手表螢幕研發計畫

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根據提交給美國加州就業發展部的文件，蘋果（Apple）在加州解雇了600多名員工，這是該公司電動車和智慧手表新螢幕研發項目喊停的其中一環。。

蘋果向加州提交了八份報告以遵守法規要求。公司必須向州政府就每個受裁員影響的加州地址提交一份報告，其中至少87人在涉及蘋果進行下一代螢幕開發的秘密設施廠址工作，其他人則位於與蘋果汽車項目相關的地址。

蘋果2月底開始逐步終止上述兩個項目，這原本被視為推進公司技術或進入新領域的重大舉措。在高管對方向和成本猶豫不決之際喊停電動車項目，而螢幕則是因為工程、供應商和成本方面的挑戰而被關閉。

根據報告，蘋果位於加州聖克拉拉主要的汽車相關辦公室有371名員工被解雇，另有數十名在各個附屬辦公室的員工受影響。一些汽車部門的員工被調往其他團隊，例如AI或家用機器人。