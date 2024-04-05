美初領失業金人數 高於預期

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美國勞工部4日公布，上周首次申領失業給付金人數為22.1萬人，高於市場預估的21.4萬人，也高於前周的21.2萬人，為今年元月底以來高點，與最近企業裁員增加的勢頭相符。

但連續申領失業給付（截至3月23日止）人數為179.1萬人，低於預估的181.1萬人，也低於之前一周的181萬，代表勞動市場並未出現惡化的跡象。

道瓊社指出，今年來失業金請領人數介於194,000~225,000人之間，是相對低的水準，證明美國勞動市場和整體經濟依然強韌有餘，而上周申領補助金人數增加，部分或許是因為復活節假期。

勞工部資料顯示，首次申請失業金人數的四周平均，小增到214,250人，是2月來高點；未經季節調整的申領人數也小增到196,376人。加州與賓州失業增加最多，中西部各州也增加。

勞工部周五（5日）將公布更受市場矚目的3月就業報告，經濟學者預估非農業就業人數將增加21.3萬人，失業率維持在3.9%。

近月來美國勞動市場雖仍然堅韌，但企業裁員人數也增加，官方公布的2月裁員數創一年來高點；且Challenger的數據顯示，3月裁員人數也達一年來高點，比去年同期增加0.7%，預示未來幾周失業人數將增加。該機構指出，第一季裁員人數的確小幅增加，許多企業顯然採取「人少事多」的作法。

近日美國科技業和媒體圈出現一小波裁員潮，從Google母公司字母到亞馬遜、思科、TikTok等科技公司，以及洛杉磯時報等媒體業，都有人丟掉飯碗。梅西百貨和牛仔褲製造廠Levi Strauss，都傳出縮編消息。

不過根據ADP機構4日公布所謂的「小非農」就業報告，3月民間部門就業增加18.4萬人，是去年7月以來最大增量，超過2月時的15.5萬人（修正數），以及經濟學者預估的14.8萬人，顯示勞動市場持續強勁。

3月跳槽人員的加薪幅度為10%，高於2月的7.6%，這可能不利於聯準會（Fed）抑制通膨。留在原職的勞工薪資年升5.1%，升幅與2月持平。ADP首度經濟學者理查遜表示，「通膨雖然降溫，但我們的數據顯示產品與服務業的薪資加速上升」。