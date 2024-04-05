Google AI搜尋功能擬收費

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電

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英國金融時報（FT）報導，Google考慮對向使用旗下人工智慧（AI）進階搜尋功能新服務的客戶收費，若果真上路，將是Google搜尋事業商業模式的重大變革。

金融時報分析，大約一年半前問市的AI聊天機器人ChatGPT，直接威脅Google搜尋的廣告營收，促使Google必須改造最核心、最賺錢的搜尋事業。

知情人士透露，Google的應戰選擇方案之一，是在付費訂閱服務裡，增加特定的AI搜尋功能。

目前訂閱用戶使用Gmail和Docs時，已能利用新的Gemini AI助理。

Google傳統的搜尋服務未來仍可以免費使用，而且就算是付費訂戶，未來也仍會看到隨著搜尋結果而出現的廣告。Google的搜尋服務多年來都是免費，完全靠廣告支撐，若最後決定推出進階版付費服務，將是搜尋產品第一次向用戶收費。Google去年來自搜尋和廣告相關的營收為1,750億美元，占整體營收逾50%。

要如何採納AI創新，同時保持最大的獲利來源，成為Google一大難題。

客戶 廣告 英國

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