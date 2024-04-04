減肥藥超夯 美國好市多聯手診所推減重服務 可開處方

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美國好市多（Costco）透過一家線上醫療服務公司，將提供會員購買減重方案，包括開立當下最熱門的減肥藥物處方。

好市多合作的線上醫療機構Sesame在部落格宣布，好市多的會員可以登記加入Sesame所提供的減重方案，經評估後如果有需要，可依有無貨源開出Ozempic、Wegovy等減重處方藥物，這些藥物以及實驗室檢測費用，要患者自己另外負擔。減重方案一期三個月，好市多會員價179美元，非會員195美元，主要在協助飲食、運動與生活型態的調整。

Sesame表示，針對符合條件的患者，他們的醫師會以事先核准的方式開出減重藥物處方，患者的藥品開銷能因而再降低一些。

類升糖素胜肽-1受體促效劑（GLP-1 receptor agonists），例如Ozempic、Wegovy，是最近幾年非常熱門的一種很有效的糖尿病兼減重藥物，目前在美國每周開出數以千計的處方。路透想向好市多採訪更多細節時，未獲立即回應。

Sesame與好市多的合作始於去年9月，Sesame為好市多會員提供非住院病患的醫療照護。美國零售業其他巨人，亞馬遜（Amazon）、沃爾瑪（Walmart）等，在新冠疫情出現後，就已開始提供醫療服務。亞馬遜是以2022年買下的One Medical，為Prime會員提供基礎醫療服務；沃爾瑪在店內設基層醫療診所，旗下會員制的Sam's Club透過藥房銷售GLP-1減重藥物。