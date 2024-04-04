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全球用戶哀號 蘋果服務一度當機後恢復

中央社／ 班加羅爾4日綜合外電報導

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蘋果公司（Apple Inc.）網站顯示，在當機問題影響全球多個地區的用戶後，蘋果App Store線上商店、影片與音樂流媒體平台Apple TV+和Apple Music等服務已恢復運作。

根據路透社檢視蘋果在數個國家的系統狀態頁面結果，蘋果健身訂閱服務Apple Fitness+以及Arcade、Audiobooks、Books和Podcasts也傳出問題。

蘋果服務中斷影響美國、英國、印度、中國及澳洲等國家的用戶。相關狀態頁面顯示，這波當機始於格林威治時間3日22時13分（台灣時間4日6時13分）左右，持續超過1個小時。

根據斷線問題追蹤網站Downdetector數據，在美國當機高峰期，超過6400個用戶通報他們在使用AppStore時遇到問題，Apple TV+ 和Apple Music方面也有1000多個用戶通報。

蘋果未回應路透社就當機原因的置評請求。

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