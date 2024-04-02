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​馬斯克成奧斯汀最大私人雇主 但考慮買特斯拉的人變少了

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國電動車大廠特斯拉執行長馬斯克。路透
美國電動車大廠特斯拉執行長馬斯克。路透

馬斯克（Elon Musk）現在正式成為德州奧斯汀民營企業裡最大的雇主。但因為他的名聲不若以往，考慮購買特斯拉的人數減少。

美國電動車大廠特斯拉（Tesla）去年在德州的員工人數增加了86%到22,777人，這家汽車製造商在那裡生產Model Y休旅車和Cybertruck皮卡。根據特斯拉向德州特拉維斯郡（Travis）提交的最新年度法遵報告，上述員工數已超過德州最大連鎖超市H-E-B。

特斯拉德州超級工廠是馬斯克不斷在該州擴大業務的支柱：他正在科珀斯克里斯蒂（Corpus Christi）興建鋰精煉廠。奧斯汀以東約30英里遠的巴斯特羅普是隧道挖掘公司TBoring的營運基地，也是推出星鏈計畫（Starlink）的太空探索技術公司SpaceX新工廠的所在地。此外，SpaceX還在墨西哥灣最南端的博卡奇卡（Boca Chica）建造了一個大型火箭發射場，並在韋科（Waco）郊外蓋火箭發動機測試設施。

根據在韋科經營一家經濟研究公司的Ray Perryman估計，馬斯克旗下各家公司及其產生的相關經濟活動每年高達111億美元。

但在他為特斯拉增聘人手之際卻傳出一個壞消息：市場情報業者Caliber的一項調查顯示，特斯拉潛在購買者的人數正在縮減當中，部分原因是馬斯克的言行影響特斯拉品牌形象。

特斯拉去年靠降價保持強勁的銷售成長，預計最早周二會公布上季的疲軟業績。

特斯拉在Caliber調查上獲得的「考慮度」得分在2月降到31%，不到2021年11月消費者對該品牌興趣高達70%的一半。

特斯拉的考慮度得分光與1月相比就下降了八個百分點，遠遜於同期間，賓士、寶馬和奧迪等品牌在Caliber調查上的考慮度得分均上升，達到44-47%。

Caliber表示，原因在於特斯拉的聲譽與馬斯克的聲譽有很強的關聯性。根據調查，83%的美國人將馬斯克與特斯拉聯繫在一起。

華爾街分析師還指出，經濟擔憂、缺乏經濟實惠的新車型，以及來自中國大陸比亞迪等對手的競爭加劇，也給特斯拉帶來壓力。

德州 特斯拉 馬斯克

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