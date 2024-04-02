美債殖利率又升 因景氣太強 6月降息機率一度不到50%

由於最新公布的一項美國製造業活動指標意外躍升，加上通膨一直膠著，沖淡市場對今年聯準會（Fed）的降息預期，美國公債殖利率周一（1日）升至近兩周最高。

美國供應管理協會（ISM）周一發布的數據顯示，美國製造業採購經理人指數（PMI），從2月的47.8升至3月的50.3，這是2022年以來首見製造業活動出現代表擴張的50以上數字。

美債交易員反映今年Fed降息幅度將縮小，一度預期6月就會啟動降息的機率低於50%。

指標的10年期美國公債殖利率周一上漲0.13個百分點（13個基點）至4.32%，對於利率政策更敏感的兩年期公債殖利率，則是上揚0.09個百分點（9個基點）至4.71%。

彭博資訊指出，因ISM製造業PMI指數超出所有經濟學家預期，市場現在認為Fed今年內降息幅度將不到65個基點，低於目前聯準會官員自己的預期。兩年期至30年期美債殖利率，周一均較前一個交易日上漲約10個基點以上，漲幅在今年的前段班。

事實上，ISM數據公布前，債市已經出現拋售。主要是交易員基於上周五的通膨經濟數據和聯準會主席鮑爾的講話，重新評估了美國貨幣政策前景。

AmeriVet Securities美國利率交易和策略主管Gregory Faranello表示，周一又再加上ISM數據，為上周五形成的市場觀點提供進一步佐證，市場更相信基於美國經濟的韌性，聯準會將會有更多保持耐心的餘地。這對於債券市場而言，意味著利率會在更長一段時間內保持高水準。

上周五，美國2月個人收入和支出數據顯示消費依然強勁，抗通膨率進程停滯不前。鮑爾在一場演講中重申，聯準會希望在對通膨趨勢更有信心後，才下調利率，強勁的勞動力市場狀況，代表當前沒有降息的緊迫性。

本周五美國將公布3月非農就業數據，彭博說，預期這項數據將顯示美國就業增速創7個月來最慢，不過失業率仍處於4%以下的歷史低檔。

今年年初，市場對2024年降息幅度的預期還超過150個基點，當時的認知是，經歷過去兩年Fed的11次升息後，美國經濟將大幅放緩。然而，陸續公布的經濟數據普遍優於預期，同時通膨下行又出現放緩趨勢。