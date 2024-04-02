台廠AI生產線 由陸轉向墨西哥

隨著美國科技巨擘離開中國大陸，改到墨西哥生產人工智慧（ＡＩ）設備，一些大型ＡＩ業者已要求其台灣製造廠夥伴加強在墨國投資生產。台灣製造代工大廠富士康、英業達等愈來愈注意這個趨勢，加大在墨西哥的投資，也利用二○二○年生效的「美墨加協定」提供的優勢。

華爾街日報報導，美墨加自由貿易協定已吸引製造業數十億美元投資，旨在把生產作業由中國移到墨西哥。

中華民國對外貿易發展協會黃志芳表示，北美三國希望盡可能減少來自亞洲的進口產品；基於此一共識，墨西哥有望成為美墨加貿易協定當中最重要生產基地。

全世界最大電子產品代工廠富士康二月宣布，斥資二千七百萬美元在墨國西部哈里斯科州購買土地，知情人士指出，這是為了大幅擴張公司ＡＩ伺服器生產；富士康表示，過去四年已投資約六億九千萬美元在墨西哥。

知情人士指出，富士康墨國廠為美國科技巨擘如亞馬遜、谷歌、微軟及輝達生產ＡＩ伺服器。但美方公司拒絕證實此一說法。

墨西哥最大民營組織理事長賽萬提斯去年就指出，台灣業者加大投資墨西哥，未來十年將大幅修改墨國的產業結構。

ＡＩ使用的硬體，由強力電腦伺服器、儲存系統、冷卻單位、連結器等設備組成。外觀看來，這些機器與非ＡＩ用途的很類似，但實際上其設計是用來解決ＡＩ軟體所需的複雜計算。

這類設備產量正在增加，美方公司希望避免重蹈智慧手機歷史。許多智慧手機核心及零件生產最後落腳中國，特別是富士康等公司營運的工廠，用於組裝iPhone。