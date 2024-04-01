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路透：上汽集團今年將對旗下事業裁員數千人

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
近20年來，上汽集團一直是中國大陸最大的汽車製造商。路透
近20年來，上汽集團一直是中國大陸最大的汽車製造商。路透

路透引述兩位知情人士報導，上汽集團計劃今年對旗下合資企業上汽大眾、上汽通用，和新能源汽車品牌裁員數千人。

兩位知情人士透露，這家國有汽車製造商希望上汽通用縮減人事30%，上汽大眾縮減10%、電動車品牌飛凡汽車裁員逾半。

路透指出，大規模裁員大陸國企非常罕見，但時值汽車殺價競爭激烈，大陸電動車大幅成長，上汽和合資事業的市占率正迅速被特斯拉和比亞迪給蠶食。

知情人士表示，這次上汽縮減人事將分階段完成，其中很大一部分會透過更嚴格的考績評級標準，對考績差的員工以發放離職金的方式遣退。

上汽發言人回應路透求證時表示，有關裁員之說純屬「猜測」，「並非事實」。上汽還強調，今年1-2月已招聘近2,000名員工，集中在新能源、軟體等創新領域。

近20年來，上汽集團一直是中國大陸最大的汽車製造商，但其產銷數據顯示，今年前兩個月集團銷量較去年同期下降16.1%。截至2023年底，上汽集團母公司和主要子公司共雇傭了20.7萬名員工。

上汽大眾成立於1985年，目前生產ID.3電動車和奧迪品牌等車款。上汽通用成立於1997年，生產雪佛蘭、別克和凱迪拉克品牌的車型。

上汽一面也跟進比亞廸和奇瑞，積極向海外拓展，上個月才和印度最大鋼鐵生產商JSW宣布斥資15億美元，合資在印度生產並銷售MG品牌電動車。

英國經典品牌MG隸屬上汽集團旗下，最近推出的電動車款像是 MG5 EV在歐洲市場深受歡迎。MG也於2022年由中華汽車（2204）引進在台生產，成為去年熱銷的國產車品牌。

印度 品牌 考績

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