主流市場太熱轉戰低估資產 資金湧向聚焦EM的主動式ETF

在投資人搜尋全球被低估股票之際，聚焦於新興市場（簡稱EM）的主動式管理ETF日益受到歡迎。

根據彭博彙編的數據，在投資於開發中市場資產的3,480億美元ETF市場中，只有約5%的資金是獲得主動管理的，而非直接依據標的指數進行分配。不過這些主動式管理基金在過去一年吸引到流入這項資產類別的三分之一新資金，而且如果以過去一個月來看，吸收到新資金的比率更超過50%。

美世顧問投資管理公司投資長卡爾卡尼（Donald Calcagni）表示：「如果說更有系統的主動式管理做法能夠令人信服的話，那麼就是現在。看看全球正發生的錯配情況，從估值面、從市場集中面來看都一樣。」。

轉向新興市場股票的理由眾多。根據彭博彙編的數據。開發中國家股票目前交易水準比美國股票折價約43%，逼近歷來最大估值差距。

這一差距對一些華爾街人士而言值得重視，也就是開發中國家股票正處在受到低估的狀態，是納入這類資產的理想時機。

投資人一直將資金投入押注新興資產的ETF，以受惠於較低的手續費並避免跨境交易的流程，這也引發論辯，即主動式策略基金所提供的報酬是否能比持有一籃子指數股票的被動式基金更強。

Trusted資本集團股票主管與投資組合經理人梅諾（Patrick Maynor）去年4月首度買進新興市場基金Avantis 新興市場股票ETF（AVEM），迄今總報酬接近13%，比其基準勝過3個百分點。他說，這個決定是取決於開發中股票市場所潛藏的價值，不只是股票價格遠低於已開發經濟體的同類股票，而且也提供了一個管道，讓他將他公司管理的70億美元資產進行多元分散投資。梅諾現在目標將他15%的全球股票策略投資組合轉向AVEM，靜待時間拉抬。

像Avantis這類產品發行者正迎來強勁的需求。根據彭博彙編的數據，自從去年初以來，大約27檔新的新興市場ETF已經在美國上市，其中至少18檔是主動式管理。