本周開盤前 五件國際事不可不知

美股期指在亞洲4月頭一個交易日上漲，那斯達克100期指漲0.5%。上周適逢復活節假期縮減交易的一周表現平平，總結第1季則表現亮麗，從歷史軌跡來看，今年全年也會有轟動成績，不過仍得留意第2季會有顛簸。以下是本周開盤前，最值得留意的五件國際和兩岸要聞：

美股第1季繳出佳績 能搖撼今年轟動表現的只有Fed

周五美股休市之際，商務部公布的核心個人消費支出（PCE）物價指數如預期降溫，但仍高於聯準會（Fed）期望的水準。策略師認為，Fed和市場觀點目前為止都未改變。

標普500指數上周僅上漲0.4％，但今年來連續22度收在歷史新高，是1998年來第1季以來創新高次數最多的一次。

標普500指數第1季上漲10.2％，這是本世紀之初以來第四次在年初頭三個月漲幅8％以上，分別是在2012年、2013年和2019年，最後全年分別上漲12％、10％和13.1％。

1950年至2023年，標普500指數第1季上漲8%以上出現過16次，其中只有1987年即黑色星期一股市崩盤那年收黑。其他15年，標普500指數在隨後三季平均上漲9.7%。也就是說，回溯3/4世紀，凡標普500在第1季上漲8%以上，進一步上漲的機會將近94%。

不過，第2季漲勢是否出現波動，恐怕取決於Fed。目前市場預期今年降息3次，而6月開始降息1碼（0.25個百分點）的機率為61%。

本周經濟數據包括ISM製造業、ISM服務業以及備受關注的非農就業報告，路透調查經濟學家估計，3月非農就業人數將增加19.8萬人。

Truist的共同投資長勒納（Keith Lerner）指出，歷來第1季氣勢通常會延續到下一季。他說，標普500指數曾11度第1季上漲10%以上，第2季其中有9次繼續上漲，平均漲幅為6.2%。但他說，目前美股能否續漲的最大風險在於Fed。若Fed考慮按兵不動直到今年底，風險資產將大幅重新評價。

通膨膠著！鮑爾：無須急於降息 強調將維持審慎立場

美國聯準會（Fed）主席鮑爾上周五表示，儘管美國2月個人消費支出（PCE）平減指數顯示，通膨下降之路有些顛簸，但他仍預期通膨將趨向2%目標；鮑爾也強調「無須急於降息」，Fed仍維持審慎立場，在決定降息前還需觀察更多經濟數據。

當日稍早公布，美國2月PCE整體平減指數年增2.5%，比元月的2.4%升幅略高；核心指數年升率雖從元月的2.9%降到2.8%，但這是反映元月時的年增率向上修正，且比預估更高。

對此鮑爾表示，「看到情況符合預期，是件好事」；這項最新數據以及最近的其他數據，顯示通膨下降之路「時有顛簸」。

張忠謀說自己不可能在更年輕時創立台積電

華爾街日報專欄作家柯恩（Ben Cohen）專訪，從人來沒有人能在這樣的中壯年，創建像台積電（2330）這等市值的公司。張忠謀接受他訪問時則表示，「我不可能早一點辦到。」

他還說：「他們說生活與工作要平衡。我像他們這種歲數時，我甚至不曉得有那個名詞。工作與生活平衡。我像他們那種歲數時，如果沒有工作，就沒有生活。」

OpenAI 推語音生成器 15秒合成和本尊無異音檔

OpenAI發布文字轉語音生成器「Voice Engine」，這個新人工智慧（AI）工具只需15秒錄音，就能合成出難辨真偽的聲音檔。這個產品雖再次引人驚嘆，卻也引發憂慮，促使該公司縮小發布範圍，並加入防護措施。此一新軟體只須15秒的說話錄音檔，就能重現這個人的聲音，聽來與本尊無異，具備相同的抑揚頓挫與音調。

陸製造業 PMI 重返擴張

大陸國家統計局昨（31）日公布數據顯示，3月製造業採購經理人指數（PMI）為50.8，時隔五個月重新站上50榮枯線，高於市場預期。專家分析，隨利多政策落實，加上春節後復工復產，在技術進步和消費回暖兩大推手下，製造業出現較快回升，但整體而言，需求不足問題仍突出，貿易保護主義也可能持續帶來壓力。

大陸國家統計局公布，3月製造業PMI為50.8，較2月上升1.7，製造業重回擴張趨勢，且在調查的21個產業中，有15個處於擴張，比2月增加十個。