黃金價格衝新高 印度要爭冶煉龍頭

瑞士目前為黃金冶煉的重鎮，但印度要與之爭龍頭地位！黃金風險極，許多投資者視為市場風險對沖的避險資產，隨著地緣風險加劇，黃金每盎司也於本月衝破2100美元。如今，印度也想搶這塊市場大餅，希望將國內「黃金冶煉」產業集中管理，以提高產能。

黃金避險正發威

《華盛頓郵報》報導，黃金價格於本月登上歷史新高，每盎司衝破2100美金。過去黃金作為風險對沖的投資工具，趁網路泡沫化、2008年金融危機等衝擊時，價格上漲了275%。

美國國債與黃金都被投資者視為避險資產之一，但隨著美國債務危機日漸升溫，各地地緣政治風險加劇，美國又將迎來最具爭議性的總統大選，這些都削減投資者對於美國政府的信心，放棄以國債進行風險對沖，轉向投資黃金等不仰賴政府擔保的資產，進而提高全球對黃金的需求

瑞銀報告指出，各國央行的黃金購買量不斷增加，過去兩年來的黃金交易已經達到最高水平，每年交易量都超過1000噸，並將其視為美元儲備的對沖，並應對未來地緣政治可能造成的貿易制裁。

印度要搶冶煉龍頭

《BBC》報導，目前瑞士佔據全球黃金精煉年產能的65%以上，印度也盼能搶下該寡占市場，印度煉金企業「CGR Metalloys」執行長桑馬薩德瑞說，在老廠牌精煉廠的帶領下，印度煉金產業轉向更高效率，並建立更值得信賴的煉金品質，進一步讓印度成為黃金冶煉的全球中心。

據估計，印度家庭總共持有25000噸黃金，並會在經濟不景氣進行拋售，成為許多印度地方小型冶煉廠的重要商機。但現在印度盼能集中管理黃金冶煉產業，已開設許多「黃金回收中心」，盼提高大型精煉廠的產能，並生產出純度較高的黃金。

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