快訊

士林工地塌陷挖土機駕駛遭砸死 建物鋼梁突「軟腳」恐怖瞬間曝光

平安落幕！荷蘭夜店脅持事件人質均獲釋 嫌犯遭警方上銬逮捕

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美股上漲列車急馳 何時能跳車而不斷腿？分析師曝脆弱期危機

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
美股標普500指數漲勢欲罷不能，投資人既害怕不及時下車股價會急轉直下，又擔心太快下車將錯過另一段漲勢。路透
美股標普500指數漲勢欲罷不能，投資人既害怕不及時下車股價會急轉直下，又擔心太快下車將錯過另一段漲勢。路透

美股標普500指數年初以來大漲約10%，締造2019年來最佳首季表現，加上去年第4季大漲11%，這波漲勢似乎欲罷不能。投資人在欣喜之餘，也不免擔心這班上漲列車是不是衝得太猛，快要失控，何時能跳下車而不摔斷腿。

美股這波漲勢之強，跌破許多華爾街策略師的眼鏡，以致現在紛紛調高年底目標價預測。例如高盛去年底至今已二度上修預測，2月喊出年底標普500指數上看5,200點。但如今指數已超越這個價位，高盛美股策略師柯斯汀又喊出：倘若「巨型股優異表現持續」，指數將上看6,000點。

倫敦Russell Investments首席投資策略師皮斯說，情勢變得很「詭異」。市場下修對聯準會（Fed）今年降息預期，從年初估計的六次砍半到三次，卻未能稍挫美股銳氣；空方見股價跌不下來，反而愈漲愈高，許多人棄械投降，拋售空單、改搭做多順風車。凡此種種，都讓居高思危者忐忑不安，唯恐美股衝過頭會翻車。

皮斯說：「這波漲勢終究會結束，不是最後一隻熊被拖下水了（這尚未發生），就是市場慘遭某個訊息擊垮（那可能還要過一陣子）。」

分析師警告，美股正進入一段脆弱期，即使最近通膨數據攀升不足以驚動市場，當心下周美國公布的非農就業報告，以及4月即將展開的第1季財報季

法國興業銀行全球資產配置主管波柯札預期，如果總體經濟環境仍大致穩定，且債市保持平靜，標普500指數可望奔向5,500點。但他警告，美股節節上漲很「危險」，因為愈來愈形成只漲不跌、一面倒的「共識」，「堅持這種交易並非謹慎做法，應該思考何時啟動去風險模式」。

指數 標普 美股

延伸閱讀

高息ETF建倉銀彈盡出…投信狂買599億 台股再登高

迷因股熱潮2.0 散戶更精明 Reddit、Truth Social掛牌大漲

高盛：聯準會降息、政策利率朝長期水準移動後 美債價格動盪將緩和

歐美今年料將降息 高盛看好帶動大宗商品上漲：但應注意這件事

相關新聞

美股上漲列車急馳 何時能跳車而不斷腿？分析師曝脆弱期危機

美股標普500指數年初以來大漲約10%，締造2019年來最佳首季表現，加上去年第4季大漲11%，這波漲勢似乎欲罷不能。投...

電動車業寒風不止…福特熱賣純電皮卡廠再裁員 大砍3分之2人力

福特汽車（Ford）位在美國密西根州的一座工廠，本周將裁撤約1,400個工作，因為該廠生產的電動皮卡F-150 Ligh...

創同期新高！越南Q1經濟成長5.66％ 進出口表現不俗

以出口為導向的越南今年第1季外貿表現不俗，進出口總額年增15.5%，不僅帶來80.8億美元的貿易順差，並締造5.66%的...

日經：日本歐盟擬就晶片原料展開合作 減少對大陸依賴

日本經濟新聞今天報導，日本及歐盟計劃展開會談，討論在生產次世代晶片及電池所需的先進材料領域進行合作，以降低雙方對中國的依...

打擊陸晶片製造業！美國更新對大陸技術出口限制 4月4日生效

美國拜登政府29日修改人工智慧（AI）晶片和晶片製造工具的出口限制規定，要讓中國大陸更難取得相關技術，以國家安全理由，打...

市場仍期待Fed今年降息3次 分析師點3關鍵：頂多降1次甚至不降

美國通膨超標，就業成長紮實，股價漲勢凌厲，市場還期待聯準會（Fed）今年降息三次？分析師認為，投資人未免太貪心了。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。