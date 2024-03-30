美股上漲列車急馳 何時能跳車而不斷腿？分析師曝脆弱期危機

美股標普500指數年初以來大漲約10%，締造2019年來最佳首季表現，加上去年第4季大漲11%，這波漲勢似乎欲罷不能。投資人在欣喜之餘，也不免擔心這班上漲列車是不是衝得太猛，快要失控，何時能跳下車而不摔斷腿。

美股這波漲勢之強，跌破許多華爾街策略師的眼鏡，以致現在紛紛調高年底目標價預測。例如高盛去年底至今已二度上修預測，2月喊出年底標普500指數上看5,200點。但如今指數已超越這個價位，高盛美股策略師柯斯汀又喊出：倘若「巨型股優異表現持續」，指數將上看6,000點。

倫敦Russell Investments首席投資策略師皮斯說，情勢變得很「詭異」。市場下修對聯準會（Fed）今年降息預期，從年初估計的六次砍半到三次，卻未能稍挫美股銳氣；空方見股價跌不下來，反而愈漲愈高，許多人棄械投降，拋售空單、改搭做多順風車。凡此種種，都讓居高思危者忐忑不安，唯恐美股衝過頭會翻車。

皮斯說：「這波漲勢終究會結束，不是最後一隻熊被拖下水了（這尚未發生），就是市場慘遭某個訊息擊垮（那可能還要過一陣子）。」

分析師警告，美股正進入一段脆弱期，即使最近通膨數據攀升不足以驚動市場，當心下周美國公布的非農就業報告，以及4月即將展開的第1季財報季。

法國興業銀行全球資產配置主管波柯札預期，如果總體經濟環境仍大致穩定，且債市保持平靜，標普500指數可望奔向5,500點。但他警告，美股節節上漲很「危險」，因為愈來愈形成只漲不跌、一面倒的「共識」，「堅持這種交易並非謹慎做法，應該思考何時啟動去風險模式」。