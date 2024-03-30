Fed主席鮑爾：預期通膨將持續降溫 但降息決策依然審慎

美國聯準會（Fed）主席鮑爾29日表示，儘管美國2月個人消費支出（PCE）平減指數顯示通膨下降之路有些顛簸，但他仍預期通膨將趨向2%目標；鮑爾也強調，Fed仍維持審慎立場，在決定降息之前還需歡察更多的經濟數據。

2月PCE整體平減指數年升2.5%，比元月的2.4%升幅略高。PCE核心指數年升率雖從元月時的2.9%降到2.8%，但這是反映元月時的年升率向上修正，且比預估更高。

對此鮑爾表示，「看到情況符合預期，是件好事」；這項最新數據以及最近的其他數據，顯示通膨下降之路「時有顛簸」。

2月個人消費支出比元月大幅增加0.8%，顯示美國經濟持續強勁。鮑爾表示，面對全球經濟成長疲軟，美國的「例外論」讓Fed能夠等得起；「對於決定（何時降息），我們能夠、也將會審慎從事，因為我們能做得到」。

鮑爾重申，決策官員在有信心認為通膨正趨向2%目標之前，必須觀察更多通膨數據。他指出，「通膨進展延緩是否會超過兩個月以上？我們的立場是我們並不知道。如果通膨的確下降，我們會告訴你們Fed會怎麼做。這是基本情況，也是我們預期的情況」。

他表示，由於經濟活動堅實，「我們無須急於降息」。他並指出，Fed不會因為去年底的通膨數據比預期要低，也不會因為今年初的數據比預期強，就做出過當反應。

然而，降息的進度可能因為新一波通膨出現而破滅。近月來汽油價格再度快速上漲，再度顯示物價壓力變得更加複雜。

Fed理事沃勒本周稍早也表示，「如果經濟並未出現意外及重大惡化」，則他必須看到「至少兩個月較佳的通膨數據」，才有足夠的信心通膨可能持續趨向2%目標。由於2月通膨數據並未明顯好轉，因此至少要3、4兩月數據均佳，Fed才會開始降息。就時間來看，5月已不大可能降息，但6月仍有希望，這也符合市場預估。

花旗集團經濟學者霍倫赫斯特強調，巴拿馬及蘇伊士運河航運受到干擾，加上美國東岸巴爾的摩港橋樑崩塌，都意味著產品價格「愈來愈可能有上漲風險」

一些經濟學者已表示，利率可能並不需要下降。先鋒投資集團全球經濟學者王倩表示，「我們認為今年通膨率有可能仍高於目標，在2.5%~3%之間擺盪，加上經濟成長率高於2%的長期趨勢水準。我不認為Fed在這種情況下能夠宣告『達成任務』。此刻Fed將會一切看數據，市場亦然」。