不只影響力大 華爾街估YouTube市值將遠超迪士尼或Netflix

YouTube是全球最大影音平台，也是全球第二大搜尋引擎，在現今文化裡扮演了重要角色。但許多人不知道、但華爾街已注意到的是，這個平台有可能成長為一家單獨市值高達4,000億美元的公司，比迪士尼或Netflix還要高出非常多。

Business Insider報導，華爾街分析師納森遜（Michael Nathanson）在最新報告中表示，他預估YouTube未來市值可能達到4,000億美元，雖然廣告成長可能放緩，但YouTube TV等訂閱服務將刺激該公司的未來成長。

這代表光是單獨YouTube一家公司的市值，就會超過Netflix（2,610億美元）和派拉蒙（80億美元）、華納兄弟探索（210億美元），以及福斯公司（140億美元）的市值加總，或是迪士尼（2,240億美元）加上有線系統商康凱斯特（Comcast，1,720億美元）。

但迪士尼可並非完全仰賴媒體賺錢，該公司也經營郵輪和主題樂園。因此，如果說到影音、網路、廣告和觀眾，YouTube未來肯定只會愈來愈是不可避談的存在。