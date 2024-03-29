快訊

寶林茶室中毒案釀2死！周姓廚師無保請回、限制出境出海

地牛翻身！晚間19點11分台東規模4.0地震 最大震度3級

竹北補習班爆食物中毒！52名學童又吐又拉、2住院 業者曝吃了2食物

不只影響力大 華爾街估YouTube市值將遠超迪士尼或Netflix

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
YouTube的影響力日益龐大，華爾街分析師預期該公司未來市值可能達到4,000億美元，遠超過迪士尼或Netflix。路透社
YouTube的影響力日益龐大，華爾街分析師預期該公司未來市值可能達到4,000億美元，遠超過迪士尼或Netflix。路透社

YouTube是全球最大影音平台，也是全球第二大搜尋引擎，在現今文化裡扮演了重要角色。但許多人不知道、但華爾街已注意到的是，這個平台有可能成長為一家單獨市值高達4,000億美元的公司，比迪士尼Netflix還要高出非常多。

Business Insider報導，華爾街分析師納森遜（Michael Nathanson）在最新報告中表示，他預估YouTube未來市值可能達到4,000億美元，雖然廣告成長可能放緩，但YouTube TV等訂閱服務將刺激該公司的未來成長。

這代表光是單獨YouTube一家公司的市值，就會超過Netflix（2,610億美元）和派拉蒙（80億美元）、華納兄弟探索（210億美元），以及福斯公司（140億美元）的市值加總，或是迪士尼（2,240億美元）加上有線系統商康凱斯特（Comcast，1,720億美元）。

但迪士尼可並非完全仰賴媒體賺錢，該公司也經營郵輪和主題樂園。因此，如果說到影音、網路、廣告和觀眾，YouTube未來肯定只會愈來愈是不可避談的存在。

Netflix YouTube 華爾街 迪士尼

延伸閱讀

Netflix韓劇《炸雞奇遇記》到底嗑了什麼？柳承龍、安宰弘爆笑演出，《雞不可失》名導滿滿致敬梗找到沒？

唐鳳開課了 要在YouTube上開全民AI通識課程

YouTube進軍線上教育事業 「學習課程」在台灣上線

又是手滑！迪士尼玉女誤傳露點爆乳照 火刪遭備份

相關新聞

不只影響力大 華爾街估YouTube市值將遠超迪士尼或Netflix

YouTube是全球最大影音平台，也是全球第二大搜尋引擎，在現今文化裡扮演了重要角色。但許多人不知道、但華爾街已注意到的...

陷紅麴風暴…百年小林製藥2商品台人超熟悉 「它」更成旅客掃貨清單

日本民眾服用小林製藥含紅麴成分保健食品後出現腎臟疾病，至今已知5死。百年歷史老字號的小林製藥旗下許多商品台灣人都不陌生，...

FTX創辦人詐欺等7項罪名成立，遭判刑25年

加密貨幣交易平台FTX於2022年11月宣布破產，現年32歲的創辦人佛瑞德（Sam Bankman-Fried）被指控電匯詐欺、共謀詐欺、共謀洗錢等七項罪名，涉嫌竊取客戶共80億美元資金，被檢方稱作美國史上最大一樁金融詐欺案之一。3月28日，美國聯邦地區法院正式判決佛瑞德25年徒刑，並沒收超過110億美金的資產。法官凱普蘭（Lewis Kaplan）在審判時嚴厲譴責佛瑞德，認為他持續說謊且毫無悔意。佛瑞德則坦承FTX廣大客戶和前同事因公司倒閉而飽受折磨，然而他仍拒絕認罪，也認為判決過於嚴厲，將就有罪判決和刑期提出上訴。

反移民情緒高漲 ASML喊出走 新種「荷蘭病」再現

人工智慧（AI）掀起全球狂潮，促使相關業者的股價一飛衝天，但科技業蓬勃發展有其代價，外籍人才湧入歐美科技重鎮，導致房價飆漲，加劇社區發展失衡，在不少地方掀起反移民怒火。荷蘭半導體設備製造商艾司摩爾（ASML）等的成功，吸引大批移民，是該國反移民的極右派政黨去年勝選的原因之一，但如今該國卻面臨艱難的經濟取捨。

比特幣愈來愈像是一種持久性資產

美國洛克菲勒國際機構主席夏瑪（Ruchir Sharma）在英國金融時報（FT）撰文指出，比特幣多頭一度被視為狂熱份子，但如今已獲得平反。他們高喊加密幣擁有增值潛力，至少有一部分言之成理。

加密貨幣全面走揚！狗狗幣漲不停 市值已超越全球第八大銀行

加密貨幣漲勢再起，激勵狗狗幣價格28日大漲18%至0.22美元，寫下2021年11月來新高，市值更已超越德意志銀行。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。