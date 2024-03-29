日本東京3月核心通膨率放緩 支持日銀審慎升息

日本最新經濟數據喜憂參半，但都將支持日本銀行（央行）更審慎評估升息腳步，提高按兵不動更久的可能性，例如作為全國通膨領先指標的東京3月核心通膨趨緩，企業執行長對經濟前景更不樂觀，2月失業率攀升，工業生產月比也意外下滑。

總務省29日公布，東京3月不計生鮮食品的核心消費者物價指數（CPI）比去年同期攀升2.4%，略低於2月的2.5%，顯示原料成本上漲帶來的通膨壓力降低。

東京3月不計生鮮食品與燃料價格的核心－核心CPI年升率降至2.9%，符合預期，服務業物價漲幅縮小到2%。日本3月全國CPI預定4月19日出爐，日銀總裁植田和男已表示，服務業物價趨勢是他緊盯的指標之一。

此外，日本失業率升至2.6%，高於經濟學家預測的2.45%，2月工業生產月減0.1%，不如市場預估的增加1.4%。

這些數據都表明，日銀上周結束八年的負利率政策後，對進一步升息可能保持謹慎。日銀已表示，上周升息是因跡象顯示，需求和工資上漲的強勁前景正促使企業繼續提高商品和服務價格。

伊藤忠總研研究員中浜萌表示，今年春鬥薪資協商的公司漲幅相當強勁，服務業價格將繼續攀升。不過，日經的每季調查顯示，勞動成本增加的前景也使日本企業最近幾個月對經濟的樂觀程度降低。

日經在2月26日~3月13日訪調146家企業執行長、社長及會長等領袖的結果顯示，50%受訪者認為經濟「正在擴張」或「稍微擴張」，比率遠低於去年12月的72.5%，也是2022年3月以來最低，認為經濟將持平的受訪者比率增加19.8個百分點至45.2%。

受訪者被問到對景氣的多選題評估時，80.3%歸咎於消費者支出停滯，40.9%認為是中鶻大陸經濟停滯，37.9%點出長期缺工問題。

許多企業領袖也正在觀望加薪是否會轉化為消費者支出與經濟成長，似乎對下半年寄予厚望，79.5%預期日本經濟將略為擴張至少六個月，89%表示未來半年將會、或正在考慮調漲主力產品與服務的價格。

彭博經濟學家認為，3月東京核心CPI趨緩，仍不會改變日銀推動貨幣政策正常化的決心。分析師指出，日本政府預料5月將結束對電力和天然氣價格的補貼，預料將使今年稍後的日本通膨率走高。

第一生命經濟研究所資深執行經濟學家新家義貴估算，整體效應約將推升第3季核心通膨率1.25個百分點，5~9月的核心消費者通膨可能加速至近3%，並維持在這個水準。然而，這也可能加重日銀在溝通審慎升息時的挑戰。