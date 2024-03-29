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美元上漲、日圓微貶 市場關注日本當局是否出手干預

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
美元28日因數據顯示美國經濟強韌，微幅走高。路透
美元28日因數據顯示美國經濟強韌，微幅走高。路透

周四（28日）美元在美國關鍵通膨數據公布前夕上漲，聯準會（Fed）主席鮑爾今天也有會發表談話的行程；日圓微貶，市場關注日本當局是否出手干預。

本周美國經濟的主要焦點就在今天將公布的個人消費支出（PCE）物價指數。在這之前已公布的1月和2月消費者物價指數（CPI）年增率，均高於預期。匯市交易員尋找著任何新線索，以確定美國聯準會（Fed）是否將在通膨持續在高點且經濟成長保持強勁的情況下，仍在6月降息。

衡量美元兌六種主要貨幣的美元指數（DXY），根據彭博資訊報價，周四上漲0.19%報104.546。

日圓兌美元周四紐約收盤微貶0.03%至151.38日圓兌1美元。周三日圓兌美元一度跌至接近152的1990年以來最弱價位。之後，日本負責外匯事務的高階官員暗示，他們準備進行干預，以防止日圓進一步下跌。

路透分析，如果今天美國公布的通膨數據意外向上走並且支撐美元的話，日圓兌美元匯價可能受到最顯著影響。市場人士表示，在152大關附近有密集的期權限制美元兌日圓走勢，因此，萬一這個關卡被突破，日圓恐怕會有更大幅度的波動。

Resona Holdings貨幣策略師Takeshi Ishida說：「我認為，一旦美元兌日圓升至152，美元可能會急劇上揚，那時（日本官方）就可能進行干預。」

日本當局周三已就日圓疲軟問題召開會議，並加強了口頭警告；周四新一輪的口頭干預，成功打壓了新的看跌風險偏好。日本首相岸田文雄周四就表示，政府將不排除任何應對貨幣市場過度波動的方案，並強調如果日本政府認為日圓的跌勢過度，將決心介入市場。

日本政府在2022年三次干預匯市，賣出美元買入日圓，當時日圓兌美元匯率跌至32年低點152日圓兌1美元。

Monex USA的外匯交易員Helen Given認為，今年到目前為止美國通膨數據高於預期的情況，應該不太可能持續下去，Fed可望維持今年將降息三次，每次25個基點（1碼）的步調。

日本 美國 通膨

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