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台積電ADR連四跌 跌幅0.47% 較台北交易溢價13.21%

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電

台積電ADR周四連續第四個交易日下跌，跌幅0.47%，收在136.05美元，較台北交易溢價13.21%。費城半導體指數同日則是上漲0.11%。

美國股市三大指數周四漲跌互見，道瓊工業指數上漲47.29點或0.12%，收在39,807.37點；標普500指數上漲5.86點或0.11%，收在5,254.35點；那斯達克指數下跌20.06點或0.12%，收在16,379.46點。

台灣加權股價指數周四下跌53.57點，收在20,146.55點，台積電下跌1.28%，收在769.00元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 175.82 -0.09 155.00 +13.43

中華電 CHT 125.23 -0.48 125.50 -0.21

台積電 TSM 870.61 -0.47 769.00 +13.21

聯電 UMC 51.77 +1.38 52.00 -0.44

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

半導體 台積電 指數

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