台積電ADR連四跌 跌幅0.47% 較台北交易溢價13.21%

美國前總統川普(Donald Trump)近期除了忙著總統大選衝刺，旗下的媒體公司Trump Media & Technology Group（TMTG）也宣布掛牌上市，川普的財富因此大幅增加，市場投資者對這家新媒體公司高度關注，也反映在該公司股價上，掛牌第一天就一度飆漲約58%，川普的淨資產更飆升了數十億美元。

2024-03-29 07:00