陸促荷確保光刻機正常貿易

大陸商務部部長王文濤廿七日在北京會見荷蘭外貿與發展合作大臣范呂文，雙方重點就光刻機輸陸和加強半導體產業合作等議題深入交換意見。王文濤表示，希望荷方確保光刻機貿易正常進行；范呂文則說，荷蘭出口管制不針對任何國家，所做決定基於獨立自主的評估。

在美國施壓下，荷蘭今年開始拒絕發放許可證給艾司摩爾（ASML）出口先進深紫外光（DUV）光刻機到大陸，為中荷關係增添不確定性，荷蘭也面臨捍衛本國企業商業利益的壓力。荷蘭首相呂特本周二至周三訪問北京，范呂文隨行，雙邊就ASML設備出口管制的交涉，受到高度關注。

據大陸商務部網站消息，王文濤表示，中方視荷方為可信賴的經貿夥伴，希望荷方秉持契約精神，支持企業履行合約義務，確保光刻機貿易正常進行。他強調，「要防止安全泛化，共同維護全球半導體產業鏈供應鏈穩定，推動雙邊經貿關係持續健康發展。」

范呂文則說，荷蘭高度重視對陸經貿合作，願繼續成為大陸可靠的合作夥伴。荷蘭出口管制不針對任何國家，所做決定基於獨立自主的評估，並在安全可控前提下盡可能降低對全球半導體產業鏈供應鏈的影響。

與此同時，美國為持續壓制大陸的晶片製造能力，正敦促盟國收緊為大陸客戶提供晶片製造設備的維修服務，恐更大衝擊大陸半導體產業。

彭博報導，美國商務部副部長艾斯特維茲廿七日對記者表示，「我們正力推對關鍵部件提供維護的限制，所以我們正與盟友討論。」而對於陸企能自行維修的非核心零組件，美國不準備建議限制。

陸媒觀察者網報導，荷蘭首相呂特廿七日在北京受訪時，拒絕回答荷蘭是否會依美國政府要求，阻止ASML繼續為中國客戶提供服務。但他表示，荷蘭將確保出口管制措施「不會專門針對某一國家」，並努力降低對供應鏈和整體經濟關係的影響。