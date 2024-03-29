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美上季GDP上修至3.4%

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電

美國上修去年第4季經濟成長率至3.4%，主要得力於消費者支出強勁，企業對工廠等非住宅建物的投資也高於預期，證明聯準會（Fed）不急著降息有道理。

商務部經濟分析局（BEA）28日公布上季GDP最終值，顯示去年末三個月的GDP季增年率達3.4%，高於上回公布的3.2%，反映消費者支出和非住宅固定投資雙雙上修。路透訪調經濟學家原以為會維持3.2%不變。

美國經濟成長依然強勁，遠高於Fed官員認為不致助長通膨的1.8%，並持續領先其他先進經濟體，儘管Fed為制伏通膨，自2022年3月以來已調高利率5.25個百分點。若以國內所得毛額（GDI）衡量，美國第4季成長率更達4.8%，第3季成長步調為1.9%。原則上，GDP與GDI數據應該相同，實則不然。因為採用不同、主要是獨立的數據來源，估算結果有些出入。

前幾季GDI與GDP數據差距遞增，加深經濟學家顧慮，擔心美國經濟其實不像GDP數據乍看下那麼強。第4季GDI成長率大增，反映工資上揚。

強韌的就業市場導致工資成長居高不下、消費者支出持續不輟，撐起了經濟成長。經濟學家對第2季成長率的估計大約朝2%靠攏。

GDP 美國經濟

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