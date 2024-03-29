聽新聞
test
0:00 / 0:00

小摩：布蘭特油價衝100美元

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電

多數大型投銀業者都認為，倫敦布蘭特油價未來幾個月可能會漲破每桶90美元，但摩根大通（小摩）更進一步指出，俄羅斯減產可能帶動布蘭特油價在9月底前漲破每桶100美元大關。

小摩分析師團隊預估的根據，主要是俄國最近意外決定擴大每日減產47.1萬桶，使每日總產量在6月前降至900萬桶。他們相信俄羅斯是「來真的」，可能使布蘭特油價在4月漲至每桶90美元，5月前漲至95美元前後，9月前觸及100美元。布蘭特油價28日盤中上漲1.4%至每桶87.29美元，仍低於小摩對4月的預估價位。

但小摩也說，任何看好油價的情緒可能受到「多個面向」的衝擊，短期內最明顯的「再平衡機制」就是美國釋出戰略儲油。美國仍有釋出多達6,000萬桶戰略儲油的「政策空間」，能在四個月內釋出多達每日50萬桶。

小摩指出，由於利率居高不下且美元強勢，油價漲破每桶90美元可能造成嚴重干擾，並減弱需求。小摩說，該銀行預估的國際油價漲幅，可能拉抬美國平均汽油價格在5月前漲至每加侖4美元，攀抵2022年來最高。若全美汽油均價漲至每加侖4美元，可能使夏季需求減少每日20萬桶，若柴油均價漲至每加侖5美元，每日需求可能減少5萬至10萬桶。

此外，布蘭特原油能否漲到100美元，也可能取決於石油輸出國組織和盟國是否延長減產到12月，小摩預期OPEC+延長減產措施到年底的機率為50%。

匯率波動也是另一個可能抑制全球需求的因素。新興市場貨幣對美元今年來已貶值3.3%，從2021年中以來累計下跌20%，可能對開發中國家需求造成額外拖累。台灣、南韓、泰國及越南等國的汽油通膨率都達二位數。

由於國際油價上漲可能面臨多種反制因素，小摩選擇維持今年布蘭特原油均價預測為每桶83美元不變。

國際油價 小摩

延伸閱讀

才一起泡溫泉！懷疑小14歲男友偷吃 79歲婦隔天帶汽油放火燒他家

油價小跌！美汽油需求疲軟 金價突破2,200美元後稍有回落

影／蜜蜂失業了！龍眼開花率不到3成 連帶蜂蜜也減產

後壁洋香瓜上市減產價昂更搶手 地方徵求市場品牌

相關新聞

葉倫傳下月訪陸 批電動車產能過剩

美國財政部長葉倫廿七日在一場演說中警告，中國大陸在電動車等產業的廉價出口商品激增，可能引發供應過剩，損害其他國家經濟。她...

Fed理事：目前不急於降息

美國聯準會（Fed）理事、重量級決策官員沃勒（Christopher Waller）27日表示，今年來一系列經濟及通膨數...

韓企催生 每胎津貼240萬

南韓出生率今年初再寫新低，政府面臨與日俱增的人口危機，以及迫切的財政和社會問題，各方相繼提出政策承諾。而私人企業近年也試...

美股早盤也無風雨也無晴！復活節前交易清淡 仍邁向2019年來最強Q1

美股28日早盤在平盤附近波動，因為投資人等著慶祝接下來的復活節假期，市場交易清淡，但本季美股表現仍持續朝向2019年來最...

美上季GDP上修至3.4%

美國上修去年第4季經濟成長率至3.4%，主要得力於消費者支出強勁，企業對工廠等非住宅建物的投資也高於預期，證明聯準會（F...

小摩：布蘭特油價衝100美元

多數大型投銀業者都認為，倫敦布蘭特油價未來幾個月可能會漲破每桶90美元，但摩根大通（小摩）更進一步指出，俄羅斯減產可能帶...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。