全球大型併購案翻倍

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電

全球今年第1季的大型併購案件比去年同期勁增逾一倍，意味著併購（M&A）市場終於擺脫漫長的乾旱期，迎來初步復甦的跡象。

英國金融時報（FT）報導，根據倫敦證交所集團的數據，在今年前三個月，規模至少100億美元的併購案比去年同期跳增，主因是美國的能源、科技、及金融產業進行多筆交易。其中11筆總值2,150億美元的交易，在本季達成協議，高於去年同期的五筆。

花旗集團投銀主管狄克森說，「巨型交易正蓬勃發展」，企業把握市場情勢以加速自身成長。

在新冠疫情肆虐期間，極低的利率水準，曾帶動M&A交易熱潮，隨後交易數量銳減，於去年降至十年低點，如今已回溫。高盛歐洲、中東及非洲M&A主管凱勒納斯說：「我們已回到均值，或重回常態。我們已見到相關市場從一年前的低點實質強勁回升。」

在第1季談成的重大交易，包括美國第一資本金融公司（Capitol One）以350億美元收購信用卡同業Discover Financial，以及電子設計自動化（EDA）大廠新思科技（Synopsys）以350億美元收購工程軟體公司Ansys。

家得寶（Home Depot）28日也說，將以182.5億美元，收購營建用品供應商SRS Distribution，以拓展大型承包商和營建業者的市場。

主管 疫情 美國

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