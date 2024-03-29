Fed理事：目前不急於降息

美國聯準會（Fed）理事、重量級決策官員沃勒（Christopher Waller）27日表示，今年來一系列經濟及通膨數據比預估更強，為Fed延後降息時間提供論據。

沃勒在紐約經濟俱樂部（ECNY）一場活動發表演說，表示目前「不急於」降低政策利率，他強調，最近「令人失望」的經濟數據證明，美國央行應該延遲或減少今年降息次數。包括講稿標題在內，沃勒在演講中四次提到「不急於」這三個字。

他說：「我看到經濟產出與勞動市場持續強勢，同時通膨下降的進展減緩。基於這些信號，我認為不必急於開始放鬆貨幣政策的步驟」。這是上周美國聯邦公開市場操作委員會（FOMC）開會以來，沃勒首次公開發表評論。

美國今年元月及2月的通膨數據都高於預期，而就業成長及其他經濟指標也普遍強勢，表示美國經濟不大需要放鬆貨幣政策來拯救。

沃勒表示，他仍預期通膨將趨向2%目標，這使Fed今年降息應屬適當。但今年初經濟偏熱，因此要證明此點更加困難。

他表示，「加上今年初以來我們看到的新數據，更令我認為不必急於降低政策利率。事實上，這些數據告訴我應該審慎，將利率維持在目前具有約束力的水位更久，以協助通膨持續走在趨向2%的軌道上」。

沃勒最新發言與他2月底時以「什麼是倉促？」為名的演說相呼應。他27日的講題是「仍然不必著急」。

最近經濟數據堅實，使Fed有充裕時間，對於今年降息採取「等著瞧」的作法，並聚焦於確保通膨持續朝目標下降。

沃勒表示，「幸運的是美國經濟強勁，且勞動市場強韌，這表示等待更久才放鬆政策的風險很小，且比太早行動而可能揮霍掉通膨進展的風險要小得多」。

沃勒將去年經濟成長比預期更快，一部分歸功於勞動生產力快速上升，去年第4季生產力成長率接近4%。生產力加速成長，意味著產出與勞工收入都能上升，並對通膨造成下壓。

他表示，「相信我，我希望（生產力繼續成長），因為這是普遍共享繁榮，以提升生活水準的基礎，但我懷疑這能持續」。

他強調，歷史經驗顯示生產力指標相當動盪，且過去兩年來平均成長率為1.25%；2023年底生產力急升，可能是在彌補之前的成長遲緩。

沃勒表示，對基礎建設大量投資，新企業激增，以及人工智慧（AI）進步，都能促進未來生產力成長，但不大可能是2023年生產力急升的原因。至於疫情時期的遠距工作或混合型工作，可能已經一次性地提升生產力，不大可能在未來再度出現。

生產力提升若能加速經濟成長，將對貨幣政策產生長期性的意義。這表示所謂的中性利率上升，也使Fed降息周期的幅度更淺。但就目前而言，仍不急於採取行動。