美股邁進五年來最強Q1

經濟日報／ 編譯陳律安劉忠勇／綜合外電

全球股市第1季有望強勢收官，美股更朝2019年來最強第1季邁進。放眼第2季，市場將持續受到主要國家央行的降息預期牽動，準備迎接更多的動盪。

美股標普500指數今年至今已上漲約10%，有望創下2019年以來最佳的第1季表現；費半指數本季以來已漲逾17%，而道瓊離4萬點大關只剩一步之遙。美股28日早盤在平盤附近狹幅波動，29日因耶穌受難日休市一天。

交易員在1月中縮減原先聯準會（Fed）今年將七度降息的預期，轉為押注降息循環6月啟動，衡量全球股市表現的MSCI全球股票指數，自那時起強漲近10%，在3月更觸及歷史新高。

隨著瑞士央行上周意外降息，交易員幾乎一致認為，Fed到6月就會調降位於23年高點的美國聯邦資金利率，歐洲央行（ECB）也可望在同個時間點降息。

法巴銀行股票策略主管何西說：「即便Fed和ECB在年中左右調降借款利率，也可能因為經濟成長好轉、就業市場趨緊、薪資增幅重燃通膨而暫停降息。」

在主要市場中，只有陸股未能加入全球股市第1季凌厲的漲勢，原因是曾全速運轉的工業成長引擎持續減弱。不過，其他新興市場本季表現皆相當出色。

至於美股後市，高盛資產管理公司（GSAM）表示，從總經條件來看，美國股市再漲空間有限，投資人應該到印度和日本股市尋找更好的投資機會。

GSAM的基本情境是Fed可以實現軟著陸，美國經濟得以避免陷入衰退，GSAM國際市場策略主管艾許里指出，就算經濟衰退會來，那會是在今年，理由是貨幣政策大約有兩年的滯後效應。

接受CNBC訪問時他說，對於股市來說，經濟弱一點是好事，因為伴隨通膨下降的壓力，才能讓Fed有餘裕開始降息，不過由於市場已反映政策寬鬆，GSAM認為最近的多頭走勢可能正走到盡頭。

他說：「我們的確認為目前美股價位合理，但在這此價位的上漲空間有限。更好的機會可能在其他市場。」

Fed 經濟衰退 美股

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