韓企催生 每胎津貼240萬

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
南韓出生率今年初再寫新低，私人企業近年嘗試以高額津貼鼓勵員工生育。美聯社
南韓出生率今年初再寫新低，私人企業近年嘗試以高額津貼鼓勵員工生育。美聯社

南韓出生率今年初再寫新低，政府面臨與日俱增的人口危機，以及迫切的財政和社會問題，各方相繼提出政策承諾。而私人企業近年也試圖以優渥福利鼓勵員工生育，表示「若生育率再降，國家會滅亡」。

英國金融時報（FT）報導，南韓下月將舉行國會選舉，政治領袖紛紛提出更多與生育相關的財政承諾，包含增加住屋補助、男性強制育嬰假的減稅措施，並擴大凍卵計畫的相關津貼。

另一方面，南韓企業近年來也開始主動負起鼓勵生育的責任。零售巨人Lotte在2012年即開始提供強制育嬰假，女性員工在政府規定的三個月之外，另有12個月育嬰假。Lotte至今已成功提高員工生育率逾2%。

如今，南韓營造集團富榮（Booyoung）更提出每胎7.5萬美元（約新台幣240萬元）的津貼，鼓勵員工生育。富榮董事長李重根（音譯）說，「若生育率持續低落，國家將會滅亡」。

南韓已經開始感受到人口危機帶來的影響，2022年南韓軍力首次減少至50萬人以下，各級學校學生人數日益漸少，幼稚園也轉型為養老院。韓國開發研究院（KDI）研究員崔瑟齊（音譯）說，「這還只是出生率1.2時的後續效應，不是如今更低的0.7」。

韓國統計廳27日公布，今年元月南韓新生兒人數年減7.7%至21,442人，出生率僅千分之5，較去年同期少0.3%；元月死亡人數則年減0.5%至32,490人。出生人數的減幅大於死亡人數，當月人口自然減少11,047人，延續2019年11月連續51個月以來的下行趨勢。

官方數據也顯示，南韓女性一生平均打算生育的數量在去年降至0.72，少於2022年的0.78，今年預計降至0.68，遠低於經濟合作發展組織（OECD）宣稱可維持廣泛穩定人口數量的2.1。

經濟學家也表示，南韓政府將面臨人口快速老化所帶來的挑戰。韓國保健社會研究院（KIHASA）估計，未來25年國內勞動人口將銳減近35%，2050年國內生產毛額（GDP）將比2022年低28%。

南韓總統尹錫悅呼籲，「所有政府單位對此議題應有非凡的決心」。

南韓 生育

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