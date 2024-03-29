矽谷爆AI人才爭奪戰

人工智慧（AI）蓬勃發展，正將矽谷的人才爭奪戰推向新高度。科技公司紛紛端出動輒百萬美元年薪的方案、更優渥的股權獎勵，甚至是挖角整個工程團隊的合約，來吸引專業人才。

但同時，其他科技領域仍不斷裁員，這更讓AI領域的人才短缺引人注目。

數據存儲和管理新創公司Databricks生成式AI部門主管拉奧表示：「我們在需要的人才方面，正發生長期性轉變。一邊是人才過剩，另一邊則是人才短缺。」

他說，他們公司要找到軟體工程師並不是問題，但要找到能從零開始訓練大型語言模型（LLM）、或能解決棘手AI問題的人，符合資格的可能只有數百人。這些難尋的頂尖人才，可輕鬆得到100萬美元以上的年薪。此外，AI領域就連銷售員也很搶手。

據顧問業者韋萊韜悅（WTW）對逾1,500家公司的調查，在2022年4月到2023年4月間，AI和機器學習領域管理職的基本薪資漲幅為5%~11%，非管理職為13%~19%。

AI藥物試驗設計公司Faro Health執行長切塔姆，一直以將薪資維持在同業待遇排行的前25%為目標。為了留住人才，他已發放更多股票獎勵給頂尖員工。他們原本需要做滿四年才會獲得第一筆股票獎勵，但現在只要做滿兩年就會先得到一筆獎勵。

打造訓練大型語言模型所需晶片的競賽異常激烈，也加劇了該領域的人才競爭。半導體獵頭公司SBT Industries總裁金賽表示，過去一年已有四名客戶要他從競爭對手那裡挖角整個工程團隊，以節省與新團隊的磨合時間。

那些不具AI經驗的技術員工也希望在履歷表中添上一筆。賓州大學華頓商學院最近在舊金山舉辦一場為期四天的AI相關教育課程，學費為1.2萬美元，50個名額很快就被搶光。

日經新聞報導，就生成式AI市場整體而言，美國的科技業者已主宰多個領域，市占率最高者已超過90%。從2022年ChatGPT橫空出世後，生成式AI就快速起飛，Statista估計，全球相關市場規模一年可成長將近20%，到2030年左右將膨脹至2,070億美元。

至於美國市場的規模，去年已擴大至161億美元。