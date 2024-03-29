聽新聞
test
0:00 / 0:00

矽谷爆AI人才爭奪戰

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電

人工智慧（AI）蓬勃發展，正將矽谷的人才爭奪戰推向新高度。科技公司紛紛端出動輒百萬美元年薪的方案、更優渥的股權獎勵，甚至是挖角整個工程團隊的合約，來吸引專業人才。

但同時，其他科技領域仍不斷裁員，這更讓AI領域的人才短缺引人注目。

數據存儲和管理新創公司Databricks生成式AI部門主管拉奧表示：「我們在需要的人才方面，正發生長期性轉變。一邊是人才過剩，另一邊則是人才短缺。」

他說，他們公司要找到軟體工程師並不是問題，但要找到能從零開始訓練大型語言模型（LLM）、或能解決棘手AI問題的人，符合資格的可能只有數百人。這些難尋的頂尖人才，可輕鬆得到100萬美元以上的年薪。此外，AI領域就連銷售員也很搶手。

據顧問業者韋萊韜悅（WTW）對逾1,500家公司的調查，在2022年4月到2023年4月間，AI和機器學習領域管理職的基本薪資漲幅為5%~11%，非管理職為13%~19%。

AI藥物試驗設計公司Faro Health執行長切塔姆，一直以將薪資維持在同業待遇排行的前25%為目標。為了留住人才，他已發放更多股票獎勵給頂尖員工。他們原本需要做滿四年才會獲得第一筆股票獎勵，但現在只要做滿兩年就會先得到一筆獎勵。

打造訓練大型語言模型所需晶片的競賽異常激烈，也加劇了該領域的人才競爭。半導體獵頭公司SBT Industries總裁金賽表示，過去一年已有四名客戶要他從競爭對手那裡挖角整個工程團隊，以節省與新團隊的磨合時間。

那些不具AI經驗的技術員工也希望在履歷表中添上一筆。賓州大學華頓商學院最近在舊金山舉辦一場為期四天的AI相關教育課程，學費為1.2萬美元，50個名額很快就被搶光。

日經新聞報導，就生成式AI市場整體而言，美國的科技業者已主宰多個領域，市占率最高者已超過90%。從2022年ChatGPT橫空出世後，生成式AI就快速起飛，Statista估計，全球相關市場規模一年可成長將近20%，到2030年左右將膨脹至2,070億美元。

至於美國市場的規模，去年已擴大至161億美元。

團隊 薪資 語言

延伸閱讀

盼進一步推進生成式AI…AWS砸40億美元 投資OpenAI對手Anthropic

加速企業AI轉型 台灣大哥大繁中語言模型客製化解方

《科南的流亡》團隊MMO新作《沙丘：覺醒》角色的「沙蟲」不能調大小

MLB／國土安全部也調查水原一平 大谷團隊拒談是否提告

相關新聞

葉倫傳下月訪陸 批電動車產能過剩

美國財政部長葉倫廿七日在一場演說中警告，中國大陸在電動車等產業的廉價出口商品激增，可能引發供應過剩，損害其他國家經濟。她...

Fed理事：目前不急於降息

美國聯準會（Fed）理事、重量級決策官員沃勒（Christopher Waller）27日表示，今年來一系列經濟及通膨數...

韓企催生 每胎津貼240萬

南韓出生率今年初再寫新低，政府面臨與日俱增的人口危機，以及迫切的財政和社會問題，各方相繼提出政策承諾。而私人企業近年也試...

美股早盤也無風雨也無晴！復活節前交易清淡 仍邁向2019年來最強Q1

美股28日早盤在平盤附近波動，因為投資人等著慶祝接下來的復活節假期，市場交易清淡，但本季美股表現仍持續朝向2019年來最...

美上季GDP上修至3.4%

美國上修去年第4季經濟成長率至3.4%，主要得力於消費者支出強勁，企業對工廠等非住宅建物的投資也高於預期，證明聯準會（F...

小摩：布蘭特油價衝100美元

多數大型投銀業者都認為，倫敦布蘭特油價未來幾個月可能會漲破每桶90美元，但摩根大通（小摩）更進一步指出，俄羅斯減產可能帶...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。