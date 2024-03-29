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亞馬遜加碼投資新創

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電

大型科技公司逐鹿人工智慧（AI）市場，競爭愈來愈熱。亞馬遜（Amazon.com）表示，將加碼27.5億美元投資AI新創公司Anthropic，強化雙方夥伴關係。據彭博資訊統計，亞馬遜打算在未來15年投資將近1,500億美元在資料中心，以迎接AI和其他數位服務的大商機。

英國金融時報（FT）說，這是亞馬遜有史以來最大筆的創投投資，對Anthropic的投資總額成為40億美元。亞馬遜去年9月對Anthropic進行最初一筆投資，金額為12.5億美元，當時也定下今年3月底之前，亞馬遜有權將投資額增加到40億美元。

Anthropic是一家AI領域成績受到肯定的新創公司，公司所創建的AI工具能夠生成文本與分析，開發的聊天機器人名叫「Claude」。這家總部位於加州舊金山的AI公司，與亞馬遜的合作關係除陸續獲得亞馬遜的巨額資金外，也同意使用亞馬遜的雲端服務AWS進行部分營運，並採亞馬遜自研AI晶片。

舊金山

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